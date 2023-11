L’ananas "Pain de sucre" gagne le marché chinois

Après les États-Unis et l’Europe, l’ananas "Pain de sucre" du Bénin pourra être exporté vers la Chine. Un premier contrat d’exportation d’un montant de 10 millions de dollars est signé en marge de l’Exposition internationale d’importation de la Chine (CIIE) en cours à Shanghai.

10 millions de dollars, c’est le premier contrat que décroche l’ananas "Pain de sucre" du Bénin en Chine. Le ministre d’État en charge de l’économie et des finances, Romuald Wadagni à travers une publication s’est dit « très honoré » d’avoir assisté à la signature de ce premier contrat entre Les Fruits Tillou SARL, promoteur de l’ananas "Pain de sucre", et son partenaire chinois. Le "pain de sucre" est une variété d’ananas très prisée des consommateurs, et cultivée au Bénin depuis des années. Il est reconnaissable par sa forme conique, et sa saveur sucrée.

L’ouverture du marché chinois à ce produit Made in Bénin, a été possible grâce au dynamisme du chef de l’État Patrice Talon qui, lors de sa visite en Chine, a rencontré des représentants du gouvernement chinois, ainsi que des entrepreneurs et investisseurs intéressés par le secteur agricole béninois. Des accords commerciaux avaient été signés afin de faciliter l’exportation de cette variété d’ananas vers la Chine. Le Bénin dans le cadre de ce partenariat devra respecter les normes relatives à la qualité du produit, sa traçabilité et son conditionnement.

La signature de ce premier témoigne de la qualité de cet ananas, et sa facilité à conquérir tous les marchés.

Pour la signature de ce premier contrat, le ministre d’État avait à ses côtés Laurent Gangbès, directeur général de l’Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEX).

Outre Les Fruits Tillou SARL, Blue Skies (Ananas), Natura (Cosmétique de Karité), Wakapou (Cosmétique et Miel de Karité ), Africa Négoce international (Cajou), et Guide et hôtesses habillés par Couleurs Indigo prennent part à la 6e édition de l’Exposition internationale d’importation de la Chine, parmi les 3 400 exposants de plus de 150 pays, régions et organisations internationales attendus.

