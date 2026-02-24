mardi, 24 février 2026 -

Larmes des géants de la Serie A, vendetta du Real et examen pour l’Atlético

L’analyse d’AfroPari des 1/16es de finale de la C1 européenne




 :
Les 24 et 25 février illumineront les plus grands stades d’Europe pour le compte des matchs décisifs des seizièmes de finale de la plus prestigieuse compétition de clubs. Prépare-toi à apprécier des rencontres saisissantes en Ligue des champions grâce à l’analyse d’AfroPari.

Atlético Madrid - Club Bruges

Au lieu d’une promenade facile au stade Jan Breydel, l’équipe de Diego Simeone a disputé un match à suspense à Bruges, riche en buts, avec un dénouement fou à la 89ᵉ minute. Après un nul 3-3 à domicile, les Noir et Bleu sont déterminés à conforter leur résultat positif à Madrid. Ils ont remporté six de leurs huit derniers matchs toutes compétitions confondues.
Il y a quelques années encore, l’Atlético Madrid était la référence en matière de solidité défensive, mais la situation a radicalement changé. Sur les cinq derniers matchs, les Matelassiers encaissent en moyenne 1,80 but par rencontre, tandis que Jan Oblak peine à conserver sa cage inviolée.
Bruges pourrait profiter des difficultés en arrière de l’Atlético et filer en huitièmes de finale de la Ligue des champions pour la troisième fois d’affilée, mais les kops du Riyadh Air Metropolitano ont d’autres projets pour le match à venir.

Inter Milan - Bodø Glimt

Le finaliste de la Ligue des champions la saison dernière est au bord du gouffre. Le match au stade Aspmyra s’est soldé par un succès convaincant 3-1 des Norvégiens, qui pourraient bien prolonger leur série de sans-faute à cinq matchs toutes compétitions confondues.
L’Inter domine avec panache la Serie A et n’a certainement pas encore dit son dernier mot en compétition européenne. Les Nerazzurri ont suffisamment d’expérience et de talent pour renverser la vapeur et se hisser au tour suivant ; il leur suffit de concrétiser leurs occasions avec sang-froid et d’empêcher leurs adversaires de contre-attaquer.

Paris Saint-Germain - AS Monaco

La saison dernière, le derby français en barrages de C1 a marqué le début de la quête du titre pour les Parisiens. Menés 2-0 à l’aller, les Monégasques, réduits à dix en début de seconde période, n’ont pas pu contenir les assauts des visiteurs et se sont inclinés 3-2 à domicile.
Les statistiques des confrontations directes sont favorables aux Parisiens, qui ont battu Monaco lors de quatre de leurs cinq derniers matchs. Le Paris Saint-Germain est galvanisé et déterminé à défendre sa couronne, mais l’équipe de Sébastien Pocognoli pourrait bien créer la surprise au Parc des Princes.

Real Madrid - Benfica

Le but spectaculaire d’Anatoliy Trubin dans les cages de Thibaut Courtois en fin de match a été le moment fort du parcours de Benfica en Ligue des champions. Cependant, le Real Madrid s’est rapidement vengé de cette raclée décevante, remportant seulement le premier combat (1-0), sans pour autant gagner la guerre.
Le Real Madrid est le grand favori de cette rencontre. Mais José Mourinho n’est pas surnommé le roi des matchs à élimination directe pour rien : le Portugais est capable de donner du fil à retordre à son ancien club. Le suspense est toujours présent et ce match en milieu de semaine au Santiago Bernabéu promet une régalade.

Juventus - Galatasaray

Les Bianconeri sont en mauvaise passe : ils ont subi une lourde branlée à Istanbul (2-5) et restent sur cinq matchs sans victoire toutes compétitions confondues. Seul un miracle semble pouvoir les sauver, mais c’est justement pour cela que la Ligue des champions nous enchante, elle qui a offert aux supporters des dizaines de remontées spectaculaires.
Galatasaray reprend du poil de la bête, avec une moyenne de 3,20 buts par match sur ses cinq dernières rencontres. Noa Lang s’est rapidement imposé dans l’équipe d’Okan Buruk et a inscrit un doublé lors du match aller contre la Juventus.

Ligue des champions : une chance de tirer des bénéfices avec AfroPari

Ce bookmaker propose un large éventail de compétitions de football et une variété de marchés : handicap, total, statistiques d’équipe et individuelles, et bien plus encore. Retrouve tous les matchs phares, et des analyses d’avant-match pertinentes pour placer des paris réfléchis et profiter pleinement du spectacle.
En février, un client d’AfroPari a tenté sa chance avec un pari combiné de 17 événements à une cote de 336. Un pari de 45 $ lui a rapporté 15 395 $ ! Inspire-toi de cet exemple gagnant et vibre au rythme du football européen grâce à nos promotions thématiques. Parie sur la Ligue des champions avec AfroPari à partir de 2,20 $ et bénéficie d’un cashback de 50 % sur tes paris chaque semaine.
La course au titre le plus prestigieux est en pleine effervescence : c’est le moment idéal pour y participer. Choisis les matchs retour de C1 les plus captivants, analyse-les et prépare-toi à contempler des rencontres historiques.
Ressens l’intensité des duels footballistiques au sommet avec AfroPari !

