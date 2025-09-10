L’ambassadrice du Bénin présente ses lettres de créance à D. Trump

S.E. Mme Agniola Ahouanmènou, l’ambassadrice du Bénin près les États-Unis, a officiellement présenté ses lettres de créance au président américain Donald Trump, fin juillet, lors d’une cérémonie protocolaire tenue à la Maison-Blanche.

Cette rencontre, qui a réuni plusieurs personnalités dont le secrétaire d’État Marco Rubio, souligne l’intérêt croissant de Washington pour le développement économique du Bénin, pays en pleine industrialisation.

Les deux parties ont affiché leur ambition d’intensifier le commerce bilatéral et encourager les investissements.

