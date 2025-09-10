mercredi, 10 septembre 2025 -

Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Diplomatie

L’ambassadrice du Bénin présente ses lettres de créance à D. Trump




S.E. Mme Agniola Ahouanmènou, l’ambassadrice du Bénin près les États-Unis, a officiellement présenté ses lettres de créance au président américain Donald Trump, fin juillet, lors d’une cérémonie protocolaire tenue à la Maison-Blanche.

Fin juillet, une nouvelle page s’est tournée dans les relations diplomatiques entre le Bénin et les États-Unis. S.E. Mme Agniola Ahouanmènou, nommée ambassadrice du Bénin à Washington, a officiellement remis ses lettres de créance au président des Etars-Unis

Cette rencontre, qui a réuni plusieurs personnalités dont le secrétaire d’État Marco Rubio, souligne l’intérêt croissant de Washington pour le développement économique du Bénin, pays en pleine industrialisation.

Les deux parties ont affiché leur ambition d’intensifier le commerce bilatéral et encourager les investissements.
M. M.

10 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




