Fin de mission pour l’ambassadrice Paulette Adjovi Yèkpè

Le ministère béninois des Affaires étrangères a rappelé la diplomate Paulette Adjovi Yèkpè, ambassadrice du Bénin à Abuja (Nigéria).

La diplomate Paulette Adjovi Yèkpè est en fin mission à Abuja. Ambassadrice du Bénin au Nigéria depuis plus de 8 ans, elle est rappelée par le ministère béninois des Affaires étrangères. Doyenne du Corps diplomatique à Abuja, SE Mme Paulette Adjovi Yèkpè était aussi ambassadrice accréditée auprès de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao).

La diplomate béninoise a un diplôme d’études approfondies en linguistique appliquée, littératures, civilisations américaines et traduction, obtenu en 1983 à l’université Paris-Sorbonne. Elle a fait aussi des études supérieures en Angleterre notamment au West London Institute of Higher Education.

22 septembre 2025