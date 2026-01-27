L’ambassadeur américain Brian Shukan bientôt en fin de mission

L’ambassadeur des États-Unis près la République du Bénin, Brian Shukan est en fin de mission au Bénin.

Après près de 4 ans au Bénin, Brian Shukan boucle sa mission au Bénin le 21 février prochain. L’ambassadeur des États-Unis au Bénin est en poste depuis le 5 mai 2022. Il a œuvré au renforcement des relations de coopération entre Washington et Cotonou dans plusieurs domaines notamment la sécurité la santé et le développement économique.

En attendant la nomination d’un nouvel ambassadeur, l’intérim à la tête de la chancellerie américaine devrait être assuré par l’ambassadrice adjointe, Brinille Eliane Ellis.

A.A.A

