L’ambassade du Maroc organise une projection de film

Le Royaume du Maroc à travers son ambassade à Cotonou prend une part active à l’édition 2023 du mois de la Francophonie. Une projection de film a été organisée dans la soirée du mardi 07 mars 2023 à l’Institut français de Cotonou. Après la projection du film, SEM. Rachid RGUIBI a offert aux invités un cocktail avec des mets marocains

« Le Maroc est un membre actif de l’Organisation Internationale de la Francophonie, qui agit en faveur de la promotion des valeurs de solidarité internationale, de dialogue et du multilatéralisme », a déclaré l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Bénin dans son mot de bienvenue. Ce qui justifie selon lui, la participation du Royaume aux activités du mois de la Francophonie.

« TAMBOURS DE FEU » ou « LES CAVALIERS DE LA GLOIRE », c’est le titre du film projeté au public composé d’ambassadeurs et autres invités de marque à l’Institut français de Cotonou dans la soirée du mardi 07 mars.

Ce film qui décrit l’épopée d’un Sultan courageux à coup d’épées, de galopes de chevaux et villes et campagnes qui brûlent. Il est réalisé par le cinéaste marocain, Souheil BEN BARKA.

Selon SEM. Rachid RGUIBI, « TAMBOURS DE FEU » est un film basé sur des « faits historiques », et qui raconte l’histoire de la dynastie des Saadiens, et plus particulièrement, celle du Prince Abdelmalek chassé de son pays par ses propres frères.

« Il passera plusieurs années (1560/1578) de sa vie sur les mers, d’une aventure de la bataille de Lépante, de la prison d’Alicante à la prise de Tunis, avant de retrouver son pays le Maroc envahi par Don Sébastien Roi du Portugal », a-t-il expliqué.

Le film poursuit le diplomate marocain, finit par la « fameuse bataille des trois rois du 04 août 1578 », et plus connue sous le nom « bataille d’oued al-Makhazin ». Une bataille qui met fin au projet d’invasion du Maroc par les Portugais, et fait du Royaume, le seul pays de l’Afrique du Nord à ne pas avoir été sous la domination ottomane.

L’Ambassadeur du Roi a par ailleurs remercié l’auteur du film pour avoir répondu « favorablement » à sa demande de projeter une seconde fois son œuvre à Cotonou. BEN BARKA selon SEM. Rachid RGUIBI, a marqué le cinéma marocain à travers la réalisation de grands films. Il a rappelé le film « AMOK » projeté l’an dernier dans le cadre du mois de la Francophonie à Cotonou.

Le cinéaste Souheil BEN BARKA fut directeur général du Centre Cinématographique du Maroc (CCM). Sous sa direction (1986-2003), le Maroc a connu la construction de studios de cinéma international OUARZAZATE, et la création du Fonds de soutien aux cinéastes marocains.

Rachid RGUIBI a exprimé ses chaleureux remerciements à SEM. Marc VIZY, Ambassadeur de France au Bénin, et Président du groupe des ambassadeurs francophones, ainsi qu’au directeur de l’Institut français de Cotonou, et à toutes les personnes qui ont facilité l’organisation de la manifestation culturelle.

F. A. A.

8 mars 2023