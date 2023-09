L’alerte du Procureur sur une Université de formation en santé

Le Procureur général près la cour d’appel de Cotonou alerte sur une université de formation en santé sis au Burkina Faso.

Les nouveaux bacheliers ainsi que leurs parents sont appelés à la vigilance face aux offres d’ « inscription en première année de licence en sciences infirmières et obstétricales (LSIO) dans un établissement de formation en santé dénommé ‘’Sainte Julie" qui se trouverait au Burkina- Faso, notamment à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Tenkodogo » .

« Cet établissement ne figure pas sur la liste des institutions privées d’enseignement supérieur en santé autorisées à ouvrir dans ce pays, au titre de l’année académique 2023-2024. Ce comportement tombe sous le coup de la loi et mérite d’être sévèrement réprimé », a alerté Comlan Christian Adjakas, Procureur général près la cour d’appel de Cotonou, dans un communiqué en date du 7 septembre 2023.

M. M.

LIRE LE COMMUNIQUE DU PROCUREUR

11 septembre 2023 par