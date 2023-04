L’agenda de la première dame rwandaise ce samedi

La Première Dame du Rwanda, Mme Jeannette Nyiramongi Kagame est à Cotonou depuis la matinée de ce vendredi 14 avril 2023. Elle prend part à plusieurs activités.

La première dame du Rwanda Mme Jeannette Nyiramongi Kagam est à Cotonou, dans le cadre de la visite d’État au Bénin de Paul Kagamé Président de la République du Rwanda.

Ce samedi 15 avril 2023, Jeannette Nyiramongi va se rendre au siège de la fondation Claudine Talon. La visite sera suivie des échanges entre les deux premières dames. Il sera question de présenter la fondation Claudine Talon ainsi que les projets en cours.

Dans l’après-midi, la première dame du Rwanda va prendre part à une séance de travail avec les femmes leaders et cheffes d’entreprises béninoises en présence des ministres des Affaires sociales et de la microfinance du Bénin et celle de l’Industrie et du commerce.

Il est également prévu la visite du monument aux dévoués des jardins de Mathieu puis la place de l’amazone par le couple présidentiel avant un déjeuner en compagnie du président Patrice Talon. Paul Kagamé a foulé le sol béninois dans la soirée du vendredi 14 avril 2023. Le couple présidentiel est à Cotonou jusqu’au dimanche 16 avril 2023.

