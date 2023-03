L’agence SIGMA CORPORATION distinguée à la TAC-BENIN CELEBRATION

Du 09 au 11 mars dernier s’est déroulée à Cotonou, capitale de la République du Bénin, l’étape 7 de la Tournée Africaine de la Coopération.

Dénommée « TAC-BENIN CELEBRATION », cette étape a coïncidé avec les vingt-trois (23) ans d’activités de l’ONG Afrique et Mérite, organisatrice de l’événement. Comme dans les autres éditions, l’étape de Cotonou s’est soldée, le samedi 11 mars, par la Soirée du mérite africain. A l’occasion, des personnalités et institutions, dont les actions et activités ont été remarquables, ont reçu des distinctions. L’agence de communication 360° SIGMA CORPORATION en faisait, également, partie.

Pour son Représentant à la soirée, Donis AYIVI, « c’est tout un honneur pour nous, SIGMA CORPORATION, de recevoir ce trophée qui constitue une marque de reconnaissance de notre expertise en matière de communication 360° sur le continent africain et au-delà. »

En effet, SIGMA CORPORATION confirme son image de référence dans son secteur d’activités après son classement dans le Top 10 au Togo et au Bénin par la plateforme « www.sortlist.com ». L’agence accompagne les institutions et les personnalités publiques à travers les stratégies de communication 360°. Basée à Lomé au Togo avec des représentations à Cotonou, à Ouagadougou, à Dubaï, SIGMA CORPORATION se révèle via quatre domaines d’expertises notamment la communication digitale, la communication visuelle (création), la veille stratégique automatisée, les relations presse.

Aussi au cours de cette soirée, le Manager général de l’agence, M. Guy-Victoire SANBENA, a reçu le prix de Haut Honneur de l’Excellence et du Mérite Africain. Une double distinction remise par Sidi Mouctar Dembélé alias Roi 12-12 au Représentant de l’agence à la TAC-BENIN CELEBRATION.

Pour rappel, « La tournée qui permet de mettre en place véritablement des réseaux des grandes écoles africaines et le réseau des grandes entreprises africaines pour faciliter l’insertion sociaux professionnelle des jeunes et l’employabilité des jeunes. C’est des plaidoyers au niveau des écoles pour mettre aux écoles de former en adéquation avec l’emploi », a déclaré le président de l’Ong Afrique et mérite, Dr Hugues TOSSO. Rendez-vous est, donc, pris pour l’étape 8 à Abidjan en novembre prochain.

