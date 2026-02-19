L’affaire "décès d’une parturiente au CHUD Ouémé" s’ouvre à Porto-Novo

Des agents de santé sont poursuivis dans l’affaire "décès d’une parturiente" au Centre hospitalier universitaire départemental de l’Ouémé (CHUD/Ouémé). Le procès s’est ouvert ce mercredi 18 février 2026 au Tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo.

Les responsabilités seront déterminées dans l’affaire "décès de dame Rebecca Dossou", survenu après une césarienne au CHUD Ouémé. Son époux dénonce une faute médicale grave, de la négligence et une irresponsabilité professionnelle ayant conduit à la mort de sa femme.

Dans ce dossier, trois agents sont poursuivis pour homicide involontaire et un autre pour non-assistance à personne en danger. Tous étaient présents ce mercredi devant le Tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo. Selon Le Matinal, lors de cette première audience, le plaignant a demandé un délai pour constituer un avocat. Le juge a donc renvoyé l’audience au 25 février 2026.

