L’affaire Turkish Airlines renvoyée au 17 mai

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a auditionné mardi 09 mai 2023, les personnes poursuivies dans le dossier franchise de bagage et escroquerie à Turkish Airlines. Après cette audition, le juge a renvoyé le dossier au 17 mai prochain.

10 personnes dont le chef d’escale de Turkish Airlines ont comparu mardi 09 mai 2023 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Elles sont poursuivies dans une affaire d’escroquerie et de franchise de bagages. Il leur est reproché d’avoir opéré pendant plusieurs mois en trompant les passagers. La juridiction spéciale après avoir auditionné les mis en cause d’après nos sources, a renvoyé le dossier au mercredi 17 mai prochain.

F. A. A.

10 mai 2023 par