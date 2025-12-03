L’aéroport de Cotonou change de nom

L’aéroport international Cardinal Bernardin GANTIN de Cadjèhoun a changé de nom. Une nouvelle dénomination a été retenue ce mercredi 03 décembre 2025 en Conseil des ministres.

L’aéroport international Cardinal Bernardin GANTIN de Cadjèhoun change de nom et devient « Aéroport Bernardin GANTIN de Cotonou ». La décision a été prise ce mercredi 03 décembre 2025, en Conseil des ministres. Selon le gouvernement, ce changement s’inscrit dans une logique de simplification et d’efficience ; la dénomination précédente étant jugée trop longue et difficile à mémoriser.

En procédant à ce changement, le gouvernement estime que l’évocation du titre de la personnalité dont l’infrastructure porte le nom, ou du quartier qui l’abrite, n’est pas indispensable.

F. A. A.

3 décembre 2025 par ,