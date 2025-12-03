mercredi, 3 décembre 2025 -

843 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Aviation

L’aéroport de Cotonou change de nom

Voici la nouvelle dénomination




L’aéroport international Cardinal Bernardin GANTIN de Cadjèhoun a changé de nom. Une nouvelle dénomination a été retenue ce mercredi 03 décembre 2025 en Conseil des ministres.

L’aéroport international Cardinal Bernardin GANTIN de Cadjèhoun change de nom et devient « Aéroport Bernardin GANTIN de Cotonou ». La décision a été prise ce mercredi 03 décembre 2025, en Conseil des ministres. Selon le gouvernement, ce changement s’inscrit dans une logique de simplification et d’efficience ; la dénomination précédente étant jugée trop longue et difficile à mémoriser.
En procédant à ce changement, le gouvernement estime que l’évocation du titre de la personnalité dont l’infrastructure porte le nom, ou du quartier qui l’abrite, n’est pas indispensable.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

3 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Des réflexions à Cotonou pour l’élaboration du baromètre des entreprises


3 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’hôtel Azalai de Cotonou accueille une rencontre des secrétaires (…)
Lire la suite

2 sociétés agréées au Code des Investissements


3 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Deux (02) sociétés ont été agréées au Code des Investissements, ce (…)
Lire la suite

La croissance du trafic de passager en hausse de 6,6 % en octobre


2 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Association du transport aérien international (IATA) a publié ses (…)
Lire la suite

55,29 milliards FCFA pour renforcer la décentralisation


1er décembre 2025 par Marc Mensah
Le Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale (…)
Lire la suite

Zazu lève 1 M$ pour bâtir la 1ère banque panafricaine dédiée aux PME


1er décembre 2025 par Marc Mensah
La fintech panafricaine Zazu annonce une levée de fonds pré-seed de 1 (…)
Lire la suite

Marchands et usagers apprécient la propreté du marché Houndjro


1er décembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement béninois a lancé depuis plusieurs mois un vaste (…)
Lire la suite

L’Enseignement supérieur chute à 88,46 milliards FCFA


27 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le budget 2026 du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la (…)
Lire la suite

19,5 milliards FCFA pour soutenir les PME et l’emploi en 2026


27 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de (…)
Lire la suite

18,26 milliards FCFA pour les Affaires étrangères


27 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le budget du Ministère des Affaires étrangères pour 2026 est fixé à (…)
Lire la suite

Les JSEB explorent le rôle des institutions dans la prospérité des nations


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le directeur de Cabinet du ministre de l’Economie et des Finances, (…)
Lire la suite

2,7 milliards de FCFA pour la Cour constitutionnelle


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Président de la Cour constitutionnelle du Bénin, le Professeur Cossi (…)
Lire la suite

La HAAC sollicite 3,46 milliards FCFA pour ses actions en 2026


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la (…)
Lire la suite

Le ministère du Cadre de vie et des Transports obtient 455,7 milliards F


25 novembre 2025 par Marc Mensah
Le ministre du Cadre de vie et des Transports, Didier Tonato, a (…)
Lire la suite

175 milliards FCFA pour l’Énergie et l’Eau en 2026


25 novembre 2025 par Marc Mensah
Le ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines disposera en 2026 d’un (…)
Lire la suite

La GDIZ au cœur des nouvelles opportunités d’approvisionnement en Afrique


25 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), a abrité du 13 au 14 (…)
Lire la suite

James Robinson, Prix Nobel 2024 en économie , séjourne à Cotonou


24 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Professeur James Robinson, co-lauréat du Prix Nobel d’économie 2024 (…)
Lire la suite

Près de 29 milliards FCFA pour le ministère des Affaires sociales


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La ministre des Affaires sociales et la Microfinance Véronique (…)
Lire la suite

8,6 milliards FCFA pour le ministère du Développement


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires