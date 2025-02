L’actualité gouvernementale sur l’application mobile « Actus Gouv Bénin »

La Direction de la Communication à la Présidence de la République a lancé une nouvelle application mobile « Actus Gouv Bénin » pour suivre l’actualité gouvernementale.

Toute l’actualité gouvernementale désormais sur une application mobile. Elle est dénommée « Actus Gouv Bénin » et téléchargeable gratuitement sur Google PlayStore & Apple Store. Cette application permet d’être connecté et de suivre l’actualité du gouvernement 24/7. Les utilisateurs peuvent découvrir les appels d’offres et opportunités d’emploi ; et s’informer sur les textes réglementaires en République du Bénin. L’application est téléchargeable sur Google Play Store (Android) et Apple Store (IPhone) en cliquant sur https://www.gouv.bj/app-actus.

24 février 2025