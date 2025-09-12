L’acte de décès gratuit à l’ANIP jusqu’au 12 novembre

Le Directeur général de l’Agence Nationale d’Identification des personnes (ANIP) a annoncé, ce 12 septembre 2025, la gratuité de la délivrance des actes de décès.

Au Bénin, l’acte de décès sécurisé est délivré gratuitement sur la période allant du 13 septembre au 12 novembre 2025.

L’annonce a été faite, ce vendredi 12 septembre 2025, par le Directeur général de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP), en marge du lancement officiel de l’affichage de la Liste Electorale informatisée provisoire à Dassa-Zoumè.

Les familles des personnes décédées, disposant de leur Numéro personnel d’identification (NPI), pourront enregistrer le décès auprès de l’ANIP, quelle que soit la date du décès. Elles obtiendront ensuite, sans frais, l’acte de décès correspondant, selon les assurances du Dg Aristide Adjinacou.

L’opération se déroule dans toutes les unités de l’ANIP sur le territoire national.

M. M.

12 septembre 2025 par ,