L’accident de Dassa a causé près de 30 morts

Répondant aux questions des députés de l’opposition à la plénière de ce jeudi 04 mai 2023, le gouvernement a dressé le bilan du drame survenu à Dassa le 29 janvier 2023. Le nombre de décès enregistré après cet accident selon les chiffres officiels, est de 29.

Dimanche 29 janvier 2023, un bus de transport en commun et un camion grue sont entrés en collision. L’incendie qui s’est déclaré après l’accident a fait 20 morts sur place. Le gouvernement, face à l’ampleur de la situation avait dépêché les services de santé pour la prise en charge immédiate des victimes, et leur transfert vers les hôpitaux de référence, le Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM), notamment.

Quelques mois après ce drame, le gouvernement répondant aux questions des députés de l’opposition a présenté le bilan à la date de ce jour. Selon le point présenté, le nombre total de décès est de 29 dont 20 personnes décédées calcinées sur les lieux de l’accident. Une personne décédée sur le trajet Dassa-Cotonou au cours de l’évacuation et 08 personnes décédées au CNHU en soins intensifs ».

Selon le bilan du gouvernement représenté par les ministres Benjamin Hounkpatin de la santé, et Alassane Séidou de l’intérieur, on dénombre 16 survivants dont une personne indemne ; 14 personnes guéries après une prise en charge gratuite et de qualité au CNHU et au centre de traitement des épidémies de l’hôpital de zone de Calavi. Parmi ces 16 survivants, une personne guérie avec des blessures légères selon le bilan du gouvernement, a préféré se faire soigner dans une clinique privée.

Le bus de la compagnie Baobab avait à son bord, 42 passagers et le camion avait 03 personnes à bord. Sur les lieux de l’accident, il a été enregistré 20 décès et 24 blessés de gravité variable et une personne indemne.

