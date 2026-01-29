L’accès à l’eau potable au cœur du bilan gouvernemental

Après près de dix années de mise en œuvre des Programmes d’Action du Gouvernement (PAG 1 et PAG 2), l’heure est au bilan dans le secteur de l’accès à l’eau potable au Bénin.

Ce jeudi 29 janvier 2026 à partir de 20h35, la Télévision nationale (Bénin TV – SRTB), la page officielle de la Présidence de la République et sa chaîne YouTube diffuseront un film documentaire consacré aux actions du gouvernement en matière d’accès universel à l’eau potable.

Un documentaire intitulé « PAG 2016-2026 : De l’eau potable pour un nouveau Bénin » retrace les politiques publiques, les investissements structurants et les actions opérationnelles déployés sous l’impulsion du Président Patrice Talon depuis 2016. Il met en lumière les réformes majeures engagées dans le secteur de l’eau, avec pour ambition de garantir à chaque citoyen béninois, sans distinction de lieu de résidence, un accès durable à une eau potable de qualité.

La diffusion du documentaire se fera simultanément à 20 heures 35 sur Bénin TV (SRTB, la page officielle de la Présidence du Bénin et la chaîne YouTube de la Présidence.

A.A.A

