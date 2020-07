L’Université d’Abomey-Calavi dans le Top 200

L’Université d’Abomey-Calavi du Bénin fait partie du Top 200 universités en Afrique selon le classement 2020 fait par uniRank.

Selon uniRank, l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), la plus grande du Bénin, est l’un des 200 meilleurs établissements d’enseignement supérieur reconnus en Afrique.

Le classement des universités africaines 2020 répond aux critères de sélection à savoir : être affrété, licencié et / ou accrédité par l’organisation appropriée de l’enseignement supérieur dans chaque pays ; offrir au moins quatre ans de premier cycle (baccalauréat) ou de troisième cycle (maîtrise ou doctorat) et dispenser des cours principalement dans un format d’enseignement traditionnel, en présentiel et sans distance.

L’Université d’Abomey-Calavi a été classée 194e sur les 200. L’UAC a été fondée en 1970 sous le nom « Université du Dahomey ». En 1975, l’établissement a été renommé « Université nationale du Bénin » avant de prendre son nom actuel en 2001.

17 juillet 2020 par