L’Unité d’appui en Ressources humaines mise en place

Ce mercredi 04 février 2026, le gouvernement a adopté le décret portant mise en place de l’Unité d’appui en Ressources humaines à la présidence de la République.

L’Unité d’appui en ressources humaines à la Présidence de la République mise en place. Le décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement a été adopté ce mercredi 04 février 2026, en Conseil des ministres.

Selon le communiqué du gouvernement, les réformes structurelles et les transformations remarquables que le Bénin a connues ces dernières années, ont été rendues possibles grâce à la mobilisation de compétences et expertises de grande qualité, tant au niveau national qu’international. Pour maintenir durablement cette dynamique de progrès, dans le sens de l’amélioration des indicateurs de développement, détaille le communiqué, il convient de mettre en place un mécanisme permettant d’identifier, d’attirer et de fidéliser les compétences nécessaires afin de couvrir les besoins de recrutements stratégiques. Ce qui favorisera la disponibilité, en temps voulu, de profils recherchés à déployer diligemment auprès des structures de l’Etat qui en exprimeraient le besoin. D’où l’Unité d’appui en ressources humaines à la Présidence de la République.

