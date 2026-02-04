mercredi, 4 février 2026 -

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Présidence de la République

L’Unité d’appui en Ressources humaines mise en place




Ce mercredi 04 février 2026, le gouvernement a adopté le décret portant mise en place de l’Unité d’appui en Ressources humaines à la présidence de la République.

L’Unité d’appui en ressources humaines à la Présidence de la République mise en place. Le décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement a été adopté ce mercredi 04 février 2026, en Conseil des ministres.
Selon le communiqué du gouvernement, les réformes structurelles et les transformations remarquables que le Bénin a connues ces dernières années, ont été rendues possibles grâce à la mobilisation de compétences et expertises de grande qualité, tant au niveau national qu’international. Pour maintenir durablement cette dynamique de progrès, dans le sens de l’amélioration des indicateurs de développement, détaille le communiqué, il convient de mettre en place un mécanisme permettant d’identifier, d’attirer et de fidéliser les compétences nécessaires afin de couvrir les besoins de recrutements stratégiques. Ce qui favorisera la disponibilité, en temps voulu, de profils recherchés à déployer diligemment auprès des structures de l’Etat qui en exprimeraient le besoin. D’où l’Unité d’appui en ressources humaines à la Présidence de la République.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

4 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou




