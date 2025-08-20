mercredi, 20 août 2025 -

Accident de bus à Glazoué

L’Union Islamique du Bénin compatissante après la tragédie




L’Union Islamique du Bénin (UIB) a exprimé, mardi, sa compassion après l’accident de bus survenu, dimanche, sur le fleuve Ouémé.

Dans un communiqué, l’UIB a présenté ses condoléances aux familles endeuillées. Elle implore la miséricorde divine pour les victimes.

L’Union appelle à la solidarité nationale et au renforcement des liens de fraternité. Elle souligne la nécessité d’un soutien moral et matériel aux proches des disparus.

L’UIB s’engage à accompagner spirituellement les victimes de confession musulmane. Les inhumations seront organisées selon les rites islamiques.

Un appel solennel est lancé aux conducteurs. L’Union demande le respect strict du code de la route. Elle insiste sur l’importance de la préservation de la vie humaine.
M. M.

20 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




11 nouveaux corps repêchés après l’accident de bus


20 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Onze (11) autres corps ont été retrouvés mardi 19 août dans les eaux du (…)
Lire la suite

Le CHIC séduit l’Hôpital Américain de France


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Une délégation de l’Hôpital Américain de France a visité, ce jeudi, le (…)
Lire la suite

Contrôle du poids des sacs de riz et farine au marché Dantokpa


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et de contrôle (…)
Lire la suite

16 personnes encore introuvables


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Sur le fleuve Ouémé à Thio, les secours ont repris les fouilles dès (…)
Lire la suite

Le parti RN exprime sa compassion


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le parti Renaissance Nationale (RN) a exprimé, dans un communiqué (…)
Lire la suite

26 corps repêchés, 16 autres recherchés


18 août 2025 par Marc Mensah
L’opération de secours enclenchée après la plongée d’un bus de la (…)
Lire la suite

Le président du CES fait Grand Officier


18 août 2025 par Marc Mensah
Le président du Conseil Économique et Social (CES), Conrad Gbaguidi, a (…)
Lire la suite

L’UP-R exprime sa compassion après le drame


18 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) a réagi au drame de la route (…)
Lire la suite

10 jours pour célébrer le savoir-faire béninois


18 août 2025 par Marc Mensah
Du 22 au 31 août 2025, l’esplanade du Palais des Congrès de Cotonou (…)
Lire la suite

Voici les conditions d’agrément pour le placement de main-d’œuvre


17 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique à travers un Arrêté (…)
Lire la suite

Jean Roger AHOYO honoré à la 5e édition de « Célébrons nos icônes »


17 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Centre de Promotion de l’Entrepreneuriat et des Arts (CEPREA), a (…)
Lire la suite

44 fonctionnaires contrôleurs mutés


16 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
44 fonctionnaires contrôleurs des eaux, forêts et chasse, mutés le 14 (…)
Lire la suite

Des travaux de forages en cours sur le champ pétrolifère Sèmè


15 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Après plus d’un quart de siècle d’inactivité, le champ pétrolifère (…)
Lire la suite

Le Bénin envisage le recensement des candidats au retour volontaire


15 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement béninois à travers le ministère des Affaires étrangères (…)
Lire la suite

Le 2ème adjoint au maire de Porto Novo et l’ex-CSAD condamnés à 3 et (…)


14 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Dans une décision rendue ce jeudi 14 août 2025, la Cour de répression (…)
Lire la suite

Inauguration d’une unité de transformation de mangues à Natitingou


14 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un complexe moderne dédié à la transformation des mangues en produits à (…)
Lire la suite

Ecobank offre des tables-bancs et des casques aux élèves et aux Zémidjans


14 août 2025 par Akpédjé Ayosso
Ecobank Bénin a procédé, vendredi 8 août 2025, à la remise de (…)
Lire la suite

Un rattrapage vaccinal couplé à la vitamine A débute le 18 août


14 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Agence nationale des soins de santé primaire placée sous l’autorité (…)
Lire la suite




