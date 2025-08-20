L’Union Islamique du Bénin compatissante après la tragédie

L’Union Islamique du Bénin (UIB) a exprimé, mardi, sa compassion après l’accident de bus survenu, dimanche, sur le fleuve Ouémé.

Dans un communiqué, l’UIB a présenté ses condoléances aux familles endeuillées. Elle implore la miséricorde divine pour les victimes.

L’Union appelle à la solidarité nationale et au renforcement des liens de fraternité. Elle souligne la nécessité d’un soutien moral et matériel aux proches des disparus.

L’UIB s’engage à accompagner spirituellement les victimes de confession musulmane. Les inhumations seront organisées selon les rites islamiques.

Un appel solennel est lancé aux conducteurs. L’Union demande le respect strict du code de la route. Elle insiste sur l’importance de la préservation de la vie humaine.

