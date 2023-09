L’Uemoa organise la 3e édition des concertations le 19 septembre

La 3è édition des concertations sur la paix, la sécurité et le développement dans les zones frontalières de l’Uemoa aura lieu du 19 au 21 septembre 2023 à Ouagadougou (Burkina-Faso).

« Contribution du secteur privé à la construction et à la consolidation de la paix, de la sécurité et du développement dans les zones transfrontalières » ; c’est sous ce thème que se tiendra la 3e édition des Concertations sur la paix, la sécurité et le développement dans les zones frontalières. Elle est organisée par la Commission de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), en collaboration avec la Mission de l’Union Africaine pour le Mali et le Sahel (MISAHEL). Selon le communiqué de l’Uemoa, il s’agira au cours des travaux « d’approfondir la réflexion sur le rôle du secteur privé dans la sécurisation et le développement des zones frontalières et transfrontalières, et de faire des recommandations d’actions concrètes pour renforcer ce rôle ».

La séance va réunir les représentants des Etats membres de l’Uemoa, les élus locaux, les responsables d’organisations faîtières des espaces intégrés, les autorités religieuses et coutumières des zones frontalières, les associations de jeunes, de femmes ainsi que des partenaires techniques et financiers. Ces concertations se tiennent après celles de Sikasso (Mali) en 2019 et de Korhogo (Côte d’Ivoire) en 2021.

