L’URIS-Bénin salue l’initiative du gouvernement

Pour éviter la propagation du coronavirus au Bénin, le gouvernement béninois a pris en Conseil extraordinaire des ministres le mardi 17 mars 2020 plusieurs mesures dont la suspension de toutes les manifestations et tous autres évènements non essentiels à caractère sportif, culturel, religieux, politique et festif.

Suivant les recommandations strictes éditées par le gouvernement, les fédérations sportives béninoises ont suspendu leurs activités.

L’Union des Reporters d’Images Sportives du Bénin (URIS-Bénin) par un communiqué en date du dimanche 22 mars 2020 salue l’initiative du gouvernement et celle de toutes les fédérations sportives béninoises.

Le Bénin a enregistré deux cas confirmés du Covid-19 et des dizaines de personnes sont mises en quarantaine ou en confinement.

Selon la déclaration faite par le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin, ce dimanche 22 mars 2020 sur l’Ortb, il y a eu de nouveaux cas suspects qui sont en auto-confinement ou en quarantaine.

A.A.A

23 mars 2020 par