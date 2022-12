L’UPMB exige la libération du journaliste Ahouansè

L’Union des Professionnels des Médias du Bénin (UPMB) a exigé, dans un communiqué en date du 21 décembre 2022, la libération du journaliste Virgile Ahouansè arrêté depuis mardi 20 décembre dernier.

« L’UPMB exige la libération immédiate du journaliste Virgile Ahouansè et le respect de ses droits fondamentaux consacrés par notre constitution et les instruments juridiques nationaux et internationaux en matière de protection de la presse », a indiqué l’Union des Professionnels des Médias du Bénin (UPMB) dans un communiqué rendu public, mercredi 21 décembre 2022.

Virgile Ahouansè, journaliste et Directeur de l’information de la web radio Crystal News a été placé en garde-à-vue, mardi 20 décembre 2022, à la Brigade criminelle pour "publication de fausses informations sur les réseaux sociaux".

Interpellés également dans le cadre de l’affaire d’exécutions sommaires de la police dans une école à Porto-Novo, le gardien de l’établissement et le chef quartier interviewés par le journaliste sont revenus sur leurs déclarations, a indiqué Me Barnabé Gbago, l’avocat du journaliste.

M. M.

