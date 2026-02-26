jeudi, 26 février 2026 -

902 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Décentralisation au Bénin

L’UP-R suspend les nominations dans les cabinets des maires




La Direction de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) a ordonné à ses maires de suspendre toute nomination de collaborateurs, dans l’attente de nouvelles directives liées à la formation des cabinets municipaux.

Par le biais d’une note circulaire en date du 25 février 2026, l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R), parti de la mouvance, a demandé aux maires élus sous sa bannière de « surseoir à toute nomination » de membres de leurs cabinets. La note précise que cette suspension reste en vigueur « jusqu’à nouvel ordre ».

« Cette mesure conservatoire vise à garantir une organisation efficace, cordonnée et conforme à la vision de gouvernance portée par l’Union Progressiste le Renouveau », a indiqué le Secrétaire général de l’UP-R.

Gérard Gbenonchi rappelle que « des directives précises et harmonisées, tenant compte des exigences légales en vigueur ainsi que des équilibres territoriaux » seront communiquées aux maires « dans les plus brefs délais par les instances compétentes du parti ».

M.M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

26 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




L’axe Cotonou-Luanda se solidifie à l’Assemblée


25 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le président de l’Assemblée nationale du Bénin, Joseph Fifamin (…)
Lire la suite

Talon dans le Comité de campagne du duo Wadagni-Talata


24 février 2026 par Marc Mensah
À moins de deux mois de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, la (…)
Lire la suite

Iréné Agossa nommé porte-parole de l’UP-R


24 février 2026 par Marc Mensah
La Direction Exécutive Nationale (DEN) de l’Union Progressiste le (…)
Lire la suite

Les centrales syndicales condamnent les licenciements en vue à la SRTB


22 février 2026 par Marc Mensah
Trois des principales centrales syndicales du Bénin ont dénoncé, dans (…)
Lire la suite

Une délégation de NDI au domicile du Président Nicephore Soglo


22 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le premier Président du Renouveau Démocratique du Bénin, SEM. Nicéphore (…)
Lire la suite

Hounkpè propose le retour des boutiques témoins de l’ONASA


22 février 2026 par Marc Mensah
Le candidat à la présidentielle, Paul Hounkpè, propose de relancer les (…)
Lire la suite

2 sièges retirés au BR et attribués à l’UP-R à Lalo


20 février 2026 par Akpédjé Ayosso
La Cour suprême a rendu ce vendredi 20 février 2026, son verdict dans (…)
Lire la suite

Luc Gnacadja reçoit les clés de la ville et fixe le cap


20 février 2026 par Marc Mensah
Le nouveau maire de Cotonou, Luc Gnacadja, a officiellement reçu les (…)
Lire la suite

Benjamin Hounkpatin à la tête de l’Enseignement supérieur


20 février 2026 par Akpédjé Ayosso
La ministre sortante de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (…)
Lire la suite

Les suppléants Mounifa Karim et Idrissou Amadou attendent leur installation


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Les suppléants Mounifa Tidjani Karim et Idrissou Amadou pourraient (…)
Lire la suite

La CENA échange avec l’ambassadrice du Bénin en France


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le président de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA), (…)
Lire la suite

Nouvelles règles pour la désignation des membres des Commissions


19 février 2026 par Marc Mensah
Le décret n° 2026-028 du 4 février 2026 modifie les règles de (…)
Lire la suite

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 18 FÉVR. 2026


18 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 18 février 2026, sous (…)
Lire la suite

Bio Tchané et Assouman conservent encore leurs postes ministériels


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Deux des quatre membres du gouvernement élus députés au titre de la 10e (…)
Lire la suite

Quatre décrets adoptés ce mercredi en Conseil des ministres


18 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le chef de l’Etat Patrice Talon et les membres de son gouvernement ont (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 18 février 2026, sous (…)
Lire la suite

Jean-Michel Abimbola et Yayi Éléonore quittent le gouvernement


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Deux (2) membres du gouvernement béninois ont décidé de tourner la page (…)
Lire la suite

La CENA entame le paiement des agents électoraux


18 février 2026 par Akpédjé Ayosso
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a entamé le paiement (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires