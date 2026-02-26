L’UP-R suspend les nominations dans les cabinets des maires

La Direction de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) a ordonné à ses maires de suspendre toute nomination de collaborateurs, dans l’attente de nouvelles directives liées à la formation des cabinets municipaux.

Par le biais d’une note circulaire en date du 25 février 2026, l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R), parti de la mouvance, a demandé aux maires élus sous sa bannière de « surseoir à toute nomination » de membres de leurs cabinets. La note précise que cette suspension reste en vigueur « jusqu’à nouvel ordre ».

« Cette mesure conservatoire vise à garantir une organisation efficace, cordonnée et conforme à la vision de gouvernance portée par l’Union Progressiste le Renouveau », a indiqué le Secrétaire général de l’UP-R.

Gérard Gbenonchi rappelle que « des directives précises et harmonisées, tenant compte des exigences légales en vigueur ainsi que des équilibres territoriaux » seront communiquées aux maires « dans les plus brefs délais par les instances compétentes du parti ».

M.M.

26 février 2026 par ,