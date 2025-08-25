L’UP-R suspend les adhésions provenant du BR

A partir de ce lundi 25 août 2025, aucun militant du parti Bloc Républicain (BR) ne pourra adhérer à l’Union progressiste le renouveau (UP-R). La Haute direction politique du parti a suspendu provisoirement les adhésions provenant du BR.

A travers un communiqué publié ce lundi 25 août 2025, l’UP-R suspend provisoirement les adhésions de militants BR en son sein. Selon le communiqué signé du secrétaire général, Gérard Gbénonchi, cette directive de la Haute direction politique a été prise pour « préserver la discipline de la mouvance présidentielle, la stabilité de la majorité et le respect des équilibres internes en cette période préparatoire aux échéances électorales ».

La directive portant suspension provisoire d’adhésion de militants BR vers l’UP-R, concerne « tout membre exerçant un mandat électif ou assumant une fonction prépondérante au sein des instances dirigeantes du Bloc républicain vers l’Union progressiste le renouveau, et ce, jusqu’à nouvel ordre ».

