L’UP-R s’impose avec 133 sièges dans l’Atlantique

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a proclamé, ce mardi 27 janvier 2026, les résultats officiels des élections communales et municipales du 11 janvier 2026 au Bénin. Dans le département de l’Atlantique, l’Union progressiste le renouveau (UP-R) sort grand vainqueur du scrutin avec un total de 133 sièges, confirmant ainsi sa large domination politique dans cette partie du pays.

Abomey-Calavi, l’une des plus grandes communes du département de l’Atlantique bascule nettement sous le contrôle de l’UP-R. Le parti y obtient 30 sièges contre 19 pour le Bloc Républicain (BR), s’assurant la majorité au sein du Conseil communal. Une victoire stratégique dans cette commune à forte densité démographique.

Les résultats montrent également la nette suprématie de l’UP-R dans plusieurs autres communes du département.

À Kpomassè, l’UP-R rafle 15 sièges contre seulement 2 pour le BR.

À Ouidah, le parti obtient 22 sièges contre 7 pour le Bloc Républicain.

À Sô-Ava, l’UP-R totalise 16 sièges contre 9 pour le BR.

À Toffo, l’UP-R gagne 14 sièges contre 11 pour le BR.

À Tori-Bossito, l’UP-R s’impose largement avec 12 sièges contre 3 pour le Bloc Républicain.

Ces différentes performances permettent à l’Union progressiste le renouveau de consolider son ancrage dans la majorité des communes du département de l’Atlantique et d’y affirmer son leadership politique.

Le Bloc Républicain a réussi à tirer son épingle du jeu dans deux communes. À Allada, le BR obtient 13 sièges contre 12 pour l’UP-R. Même configuration à Zè, où le Bloc Républicain s’impose également avec 13 sièges contre 12 pour l’UP-R.

