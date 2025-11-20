L’UP-R récupère 4 ex-députés LD pour les législatives

Le parti Union progressiste le renouveau (UP-R) a positionné sur la liste de sa candidature pour les élections législatives de 2026, 04 députés démissionnaires du parti Les Démocrates (LD) de l’ex président Boni Yayi.

Des députés LD démissionnaires sur la liste du parti Union progressiste le renouveau. Sur la liste déposée par la formation politique de la mouvance présidentielle, ce mercredi 19 novembre 2025, à la Commission électorale nationale autonome (CENA), pour sa candidature aux législatives de janvier 2026 au Bénin, on retrouve les députés Do Rego Léansou, Denise M. Hounmènou, Joël T. S. Godonou, et Chantal Adjovi, tous démissionnaires du parti Les Démocrates.

Le positionnement des 4 ex-députés LD sur la liste UP-R

– Léansou Do Rego : 2e Titulaire 15e CE (1er au 6e arrondissement de Cotonou) ;

– Suppléant : Agbekponou Logossou Mathieu H. A.

– Denise M. Hounmènou : Titulaire au poste exclusivement réservé aux femmes 15e CE.

– Suppléante, M. Ida Alounton ;

– Joël T. S. Godonou : 2e Titulaire 16e CE (7e au 13e arrondissement de Cotonou) ;

– Suppléant : Léon Babadjihou

– Chantal Adjovi : Titulaire au poste exclusivement réservé aux femmes 16e CE ;

– Suppléante : Djimadja Annick Florentine E. B.

20 novembre 2025 par ,