L’UP-R rafle 34 sièges à Cotonou

À Cotonou, département du Littoral, l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) s’impose largement en tête et confirme sa domination politique sur la capitale économique.

Selon les chiffres rendus publics par la CENA ce mardi, l’UP-R a remporté 34 sièges sur l’ensemble des postes à pourvoir dans la commune de Cotonou, contre 15 pour le Bloc Républicain (BR). Ce résultat place sans équivoque l’Union Progressiste le Renouveau en position majoritaire au sein du conseil communal. Cette victoire traduit une fois de plus l’ancrage solide de l’UP-R à Cotonou, où le parti conserve une influence politique déterminante.

28 janvier 2026 par