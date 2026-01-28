L’UP-R rafle 30 sièges à Abomey-Calavi

A l’instar de la dernière mandature de la décentralisation, le prochain conseil municipal de la mairie d’Abomey-Calavi, sera dirigé par un conseiller élu sur la liste du parti Union progressiste le renouveau (UP-R). La formation politique de la mouvance présidentielle arrive en tête au terme des élections communales du 11 janvier 2026, avec 30 sièges sur 49.

Attendus depuis quelques jours, les résultats des élections communales et municipales du 11 janvier 2026, ont été proclamés dans la soirée de ce mardi 27 janvier 2026, par la Commission électorale nationale autonome (CENA). A Abomey-Calavi, dans le département de l’Atlantique, le parti Union progressiste le renouveau, majoritaire à l’échelle nationale avec 39 mairies, remporte le plus grands nombre de conseillers municipaux, et totalise 30 conseillers contre 19 pour le parti Bloc républicain (BR).

Une majorité écrasante qui lui permet de prendre le contrôle de l’équipe municipale.

F. A. A.

28 janvier 2026 par