mardi, 28 octobre 2025 -

1419 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Dépôt de dossiers pour les communales et les municipales de 2026

L’UP-R, premier parti annoncé à la CENA




Les dossiers de candidature du parti Union Progressiste le Renouveau (UP-R), pour les élections communales et municipales de 2026 est déjà prête et sera déposé ce mardi 28 octobre 2025, à la Commission électorale nationale autonome (CENA). L’annonce a été faite par les responsables du parti à travers une publication sur les canaux digitaux.

Dans le cadre des élections communales et municipales de 2026, la Commission électorale nationale autonome pourrait recevoir les premiers dossiers ce mardi 28 octobre 2025, dernier jour de dépôt des dossiers. La première formation politique qui s’annonce au siège de l’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin, est l’Union Progressiste le Renouveau. L’annonce a été faite par les responsables du parti à travers une publication sur les réseaux sociaux.
« Au bout de quelques jours d’ardeur et de travail fastidieux de jour comme de nuit qui n’a épargné personne, le parti Union Progressiste le Renouveau est enfin prêt pour convoyer ce mardi 28 octobre 2025, date butoir », lit-on dans la publication qui renseigne par ailleurs qu’au total, 3630 dossiers de candidature enregistrés provenant des 77 communes du Bénin sont passés à la loupe par la commission spéciale d’étude des dossiers mise en place par la Haute Direction Politique (HDP) du parti, pour s’assurer de la complétude des dossiers et de la régularité des pièces à fournies avant qu’elles ne passent à la cellule informatique.
L’enregistrement des dossiers de candidature dans le cadre des communales et municipales de 2026, ouvert le vendredi 24 octobre 2025, s’achève ce mardi 28 octobre. Les partis politiques désireux de prendre part à cette compétition électorale ont encore quelques heures pour se rattraper.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




AGBOGBO lance un appel à WADAGNI


28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Renaud AGBODJO, candidat du parti Les Démocrates (LD) à l’élection (…)
Lire la suite

Me Agbodjo se met à l’écart de la politique pour se consacrer à son cabinet


28 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Me Renaud Agbodjo a rencontré la presse mardi matin, après (…)
Lire la suite

Les LD épuisent toutes les voies de recours sans succès


27 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les huit recours introduits par les militants du Parti Les Démocrates (…)
Lire la suite

Talon reçoit Yayi, aucune déclaration publique après la rencontre


24 octobre 2025 par Marc Mensah
La rencontre annoncée entre le président Patrice Talon et son (…)
Lire la suite

Rien n’a filtré de la rencontre Talon -Yayi


24 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La rencontre entre Yayi et Talon a eu lieu ce vendredi matin. Aucune (…)
Lire la suite

Les raisons du naufrage LD


24 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Par sa décision, en se déclarant incompétente pour connaître du (…)
Lire la suite

La CENA condamne les manœuvres au sein du parti Les Démocrates


20 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Commission électorale nationale autonome (CENA), a réagi à la vague (…)
Lire la suite

Le président Talon entame des concertations avec l’UP-R


20 octobre 2025 par Marc Mensah
Le président Patrice Talon a engagé une série de concertations (…)
Lire la suite

Le duo Hounkpè-Hounwanou investi pour la présidentielle 2026


19 octobre 2025 par Marc Mensah
La Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) a présenté aux militants (…)
Lire la suite

Nouvelle voix dissidente au sein du parti Les Démocrates


18 octobre 2025 par Marc Mensah
La responsable aux affaires féminines de la 19ᵉ circonscription (…)
Lire la suite

La Cour d’Appel somme Boni Yayi de restituer la fiche de parrainage de (…)


18 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La crise politique qui oppose le parti Les Démocrates et le député (…)
Lire la suite

Les Démocrates assignent à leur tour Francois Sodjinou en appel


17 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le feuilleton autour des parrainages du parti ‘’Les Démocrates’’ (…)
Lire la suite

“Ce n’est pas à nous qu’il faut s’en prendre” (W. Houngbédji)


17 octobre 2025 par Marc Mensah
Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a répondu (…)
Lire la suite

Les Démocrates récusent le verdict du tribunal de Cotonou


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le parti ‘’Les Démocrates’’ a réagi ce jeudi 16 octobre 2025, lors (…)
Lire la suite

Les griefs du 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗦𝗢𝗗𝗝𝗜𝗡𝗢𝗨 contre les 𝗱𝗶𝗿𝗶𝗴𝗲𝗮𝗻𝘁𝘀 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝗻 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶.


16 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le député Francois Sodjinou a refusé de donner son parrainage au duo de (…)
Lire la suite

Le duo Agbodjo-Lodjou en sursis pour 48 h


16 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A travers une correspondance en date de ce mercredi 15 octobre 2025, le (…)
Lire la suite

Les fissures du parti Les Démocrates au grand jour


15 octobre 2025 par Marc Mensah
La crise couvait depuis plusieurs semaines au sein du principal parti (…)
Lire la suite

Un nouveau 2e adjoint au maire de Porto-Novo installé


15 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Un nouveau 2e adjoint au maire de Porto-Novo a été installé, jeudi 9 (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires