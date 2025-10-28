L’UP-R, premier parti annoncé à la CENA

Les dossiers de candidature du parti Union Progressiste le Renouveau (UP-R), pour les élections communales et municipales de 2026 est déjà prête et sera déposé ce mardi 28 octobre 2025, à la Commission électorale nationale autonome (CENA). L’annonce a été faite par les responsables du parti à travers une publication sur les canaux digitaux.

Dans le cadre des élections communales et municipales de 2026, la Commission électorale nationale autonome pourrait recevoir les premiers dossiers ce mardi 28 octobre 2025, dernier jour de dépôt des dossiers. La première formation politique qui s’annonce au siège de l’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin, est l’Union Progressiste le Renouveau. L’annonce a été faite par les responsables du parti à travers une publication sur les réseaux sociaux.

« Au bout de quelques jours d’ardeur et de travail fastidieux de jour comme de nuit qui n’a épargné personne, le parti Union Progressiste le Renouveau est enfin prêt pour convoyer ce mardi 28 octobre 2025, date butoir », lit-on dans la publication qui renseigne par ailleurs qu’au total, 3630 dossiers de candidature enregistrés provenant des 77 communes du Bénin sont passés à la loupe par la commission spéciale d’étude des dossiers mise en place par la Haute Direction Politique (HDP) du parti, pour s’assurer de la complétude des dossiers et de la régularité des pièces à fournies avant qu’elles ne passent à la cellule informatique.

L’enregistrement des dossiers de candidature dans le cadre des communales et municipales de 2026, ouvert le vendredi 24 octobre 2025, s’achève ce mardi 28 octobre. Les partis politiques désireux de prendre part à cette compétition électorale ont encore quelques heures pour se rattraper.

F. A. A.

28 octobre 2025 par ,