L’UP-R justifie son choix pour Wadagni

Le parti Union progressiste le renouveau (UP-R), au terme des travaux d’une session extraordinaire tenue ce dimanche 31 août 2025, a expliqué les motifs pour lesquels il a porté son choix sur Romuald Wadagni, ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances, pour les élections présidentielles de 2026 au Bénin. A travers un communiqué de la Haute direction politique, et signé du secrétaire général, Gérard Gbénonchi, la formation politique de la mouvance présidentielle souligne que le ministre d’Etat est l’un des principaux artisans des réformes économiques et budgétaires du Bénin, de l’assainissement des finances publiques et du financement des grands projets structurant. « Sa compétence technocratique, sa vision stratégique et sa capacité à fédérer les énergies autour de projets ambitieux font de lui un leader apte à poursuivre et amplifier les transformations engagées depuis 2016 », lit-on dans le communiqué.

1er septembre 2025 par ,