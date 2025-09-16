mardi, 16 septembre 2025 -

1542 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Politique

UP-R et BR s’accordent pour un protocole d’entente avec FCBE




Après les négociations avec les responsables des partis Union progressiste le renouveau (UP-R) et le Bloc républicain (BR), il y a quelques jours, la signature d’un protocole d’entente avec le parti Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), est annoncée ce mardi 16 septembre 2025.

Le parti Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) veut acter son appartenance à la mouvance présidentielle. La formation politique que préside l’ex ministre Paul Hounkpè, va signer un protocole d’entente avec l’UP-R et le BR ce mardi 16 septembre 2025.
De sources concordantes renseignent que les deux grands blocs de la mouvance présidentielle se sont accordés pour signer ensemble avec les FCBE, deux protocoles ; l’un portant accord de coalition parlementaire et l’autre de gouvernance.
La cérémonie officielle de signature est annoncée pour l’après-midi de ce mardi à Cotonou.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




La 38e session extraordinaire du CIP UEMOA s’ouvre à Cotonou


16 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’hôtel Azalai de Cotonou abrite la 38e session extraordinaire du (…)
Lire la suite

183 formulaires de parrainage déjà retirés


12 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
À la veille de la date butoir, 183 formulaires de parrainage ont déjà (…)
Lire la suite

Les Démocrates désignent leur candidat d’ici le 14 octobre


11 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le parti d’opposition Les Démocrates annoncera son duo candidat à (…)
Lire la suite

‘’Romuald Wadagni sera le patron du Bénin’’ (Gaston Zossou)


9 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Ce mardi 9 septembre 2025, l’ancien ministre et actuel Directeur (…)
Lire la suite

156 formulaires de parrainage délivrés par la CENA


9 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
À sept mois de l’élection présidentielle prévue en avril 2026, 156 élus (…)
Lire la suite

Les Collines se mobilisent pour Wadagni


8 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dans le département des Collines, la mobilisation s’organise déjà (…)
Lire la suite

Un coordonnateur LD apporte son soutien à Wadagni


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le coordonnateur du parti Les Démocrates (LD), de Tori-Avamey exprime (…)
Lire la suite

Dépôt des dossiers aux postes de Membres de Poste de Vote


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les dossiers de candidatures aux postes de Membres de Poste de Vote (…)
Lire la suite

"Rien n’est gagné d’avance", prévient le gouvernement


5 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a réagi (…)
Lire la suite

FCBE négocie un accord politique avec UP-R et BR


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À quelques mois des élections générales de 2026, une alliance politique (…)
Lire la suite

Vlavonou mobilise les militants de Porto-Novo


4 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La dynamique politique s’intensifie à Porto-Novo à l’approche des (…)
Lire la suite

La jeunesse de Péhunco affirme son adhésion au candidat de Talon


4 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La jeunesse de la commune de Ouassa-Péhunco a organisé, mercredi 03 (…)
Lire la suite

Dayori et les militants UP-R réaffirment leur soutien à Wadagni


4 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les militantes et militants du parti Union progressiste le renouveau (…)
Lire la suite

Le Maire de Toffo dans la dynamique Wadagni


4 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La vague de soutiens en faveur de la candidature de Romuald Wadagni (…)
Lire la suite

Des citoyens apprécient le candidat Romuald Wadagni


4 septembre 2025 par Marc Mensah
La désignation de Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance (…)
Lire la suite

Bopa affiche son soutien à Romuald Wadagni


3 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La désignation du ministre Romuald Wadagni comme candidat à la (…)
Lire la suite

La Cour constitutionnelle recrute des délégués électoraux


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Cour constitutionnelle annonce le recrutement de délégués pour (…)
Lire la suite

Des marches de remerciements pour saluer les actions de Talon


3 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Des marches sont en cours de préparation dans plusieurs localités pour (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires