UP-R et BR s’accordent pour un protocole d’entente avec FCBE

Après les négociations avec les responsables des partis Union progressiste le renouveau (UP-R) et le Bloc républicain (BR), il y a quelques jours, la signature d’un protocole d’entente avec le parti Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), est annoncée ce mardi 16 septembre 2025.

Le parti Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) veut acter son appartenance à la mouvance présidentielle. La formation politique que préside l’ex ministre Paul Hounkpè, va signer un protocole d’entente avec l’UP-R et le BR ce mardi 16 septembre 2025.

De sources concordantes renseignent que les deux grands blocs de la mouvance présidentielle se sont accordés pour signer ensemble avec les FCBE, deux protocoles ; l’un portant accord de coalition parlementaire et l’autre de gouvernance.

La cérémonie officielle de signature est annoncée pour l’après-midi de ce mardi à Cotonou.

F. A. A.

16 septembre 2025