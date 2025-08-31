L’UP-R et le BR désignent Romuald Wadagni pour succéder à Patrice Talon

Romuald Wadagni sera le candidat de la mouvance présidentielle à la prochaine élection de mars 2026. L’actuel ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances a été désigné à l’issue d’un conclave tenu ces derniers jours par les partis de la majorité, l’Union Progressiste pour le Renouveau (UPR) et le Bloc Républicain (BR).

Le choix de la coalition au pouvoir, validé par le président Patrice Talon, met fin aux spéculations qui entouraient sa succession. Romuald Wadagni apparaît ainsi comme le profil retenu pour incarner la continuité des réformes engagées depuis 2016, tout en apportant l’image d’une relève générationnelle.

Selon les acteurs de la majorité, cette désignation traduit la volonté de concilier jeunesse, compétence et expérience gouvernementale. Ministre des Finances depuis 2016, Romuald Wadagni s’est imposé comme l’un des piliers de la politique économique du régime de la Rupture.

Si ce choix venait à être confirmé par les urnes, il constituerait une première dans l’histoire du renouveau démocratique béninois : pour la première fois, un candidat officiellement investi par une coalition politique accéderait à la magistrature suprême.

Judicaël ZOHOUN

