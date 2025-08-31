dimanche, 31 août 2025 -

612 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Politique

L’UP-R et le BR désignent Romuald Wadagni pour succéder à Patrice Talon




Romuald Wadagni sera le candidat de la mouvance présidentielle à la prochaine élection de mars 2026. L’actuel ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances a été désigné à l’issue d’un conclave tenu ces derniers jours par les partis de la majorité, l’Union Progressiste pour le Renouveau (UPR) et le Bloc Républicain (BR).

Le choix de la coalition au pouvoir, validé par le président Patrice Talon, met fin aux spéculations qui entouraient sa succession. Romuald Wadagni apparaît ainsi comme le profil retenu pour incarner la continuité des réformes engagées depuis 2016, tout en apportant l’image d’une relève générationnelle.

Selon les acteurs de la majorité, cette désignation traduit la volonté de concilier jeunesse, compétence et expérience gouvernementale. Ministre des Finances depuis 2016, Romuald Wadagni s’est imposé comme l’un des piliers de la politique économique du régime de la Rupture.

Si ce choix venait à être confirmé par les urnes, il constituerait une première dans l’histoire du renouveau démocratique béninois : pour la première fois, un candidat officiellement investi par une coalition politique accéderait à la magistrature suprême.

Judicaël ZOHOUN

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

31 août 2025 par Judicaël ZOHOUN




Le député Agoua vulgarise le cadre juridique pour un vote éclairé


29 août 2025 par Marc Mensah
Le cabinet du député Edmond Agoua a lancé officiellement, ce vendredi (…)
Lire la suite

UP-R et BR suspendent la transhumance au sein de leurs partis


29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme d’une rencontre stratégique entre la Haute direction politique (…)
Lire la suite

Rencontre stratégique entre l’UPR et le BR ce jeudi


29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une délégation de la Haute direction politique du parti Union (…)
Lire la suite

Les députés fixés sur les conditions de délivrance des actes du parrainage


21 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Palais des Gouverneurs a servi de cadre, dans l’après-midi de ce (…)
Lire la suite

Topanou dresse le profil idéal du Président post-Talon


17 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
À moins d’un an de la Présidentielle 2026, le débat sur l’après-Talon (…)
Lire la suite

Le maire Mme Bibiane Adamazè menacée de destitution


13 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Bibiane Soglo Adamazè, la mairesse de la commune de Toffo est désormais (…)
Lire la suite

Pièces à fournir pour les législatives de 2026


27 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a publié la liste (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


23 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Conseil des ministres s’est réuni mercredi 23 juillet 2025, sous la (…)
Lire la suite

Des citoyens se prononcent sur l’arrestation Hugues Sossoukpè


19 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
Interpellé à Abidjan (Côte d’Ivoire) puis transféré au Bénin, Comlan (…)
Lire la suite

Ce qui change avec le nouveau Règlement intérieur de l’Assemblée


9 juillet 2025 par Marc Mensah
Les députés béninois ont adopté, mardi 8 juillet 2025, une nouvelle (…)
Lire la suite

EDAH salue le gouvernement TALON et interpelle la classe politique


8 juillet 2025 par Marc Mensah
Daniel EDAH, candidat déclaré à la présidentielle de 2026, a félicité (…)
Lire la suite

Prof Dorothé Sossa échange avec Stéphanie Rothenberger


3 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
La directrice du Programme pour la promotion de l’État de droit en (…)
Lire la suite

Voici le chronogramme des élections de 2026


1er juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
L’année 2026 sera marquée au Bénin par l’organisation des élections (…)
Lire la suite

Les Jeunes parlementaires en mission pour 3 ans


1er juillet 2025 par Marc Mensah
La 4ème mandature du Parlement des Jeunes du Bénin (PJB) a (…)
Lire la suite

L’ex ministre Akponnan fait son mea culpa


28 juin 2025 par Marc Mensah
L’ex-ministre de l’énergie, de l’eau et des mines reconnaît une "faute (…)
Lire la suite

L’UP-R interpelle Ahouanmenou, l’ex SGA du PRD répond point par point


17 juin 2025 par Marc Mensah
Vives tensions autour de la fusion du parti Union Progressiste le (…)
Lire la suite

La présidente du parti RN dénonce une vaste escroquerie en son nom


12 juin 2025 par Marc Mensah
Dans un communiqué publié ce jeudi 12 juin 2025, Claudine Afiavi (…)
Lire la suite

La CENA lance sa plateforme e-learning pour former les électeurs


12 juin 2025 par Marc Mensah
À quelques mois des premières élections générales de l’histoire du (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires