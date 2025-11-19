jeudi, 20 novembre 2025 -

Elections générales de 2026 au Bénin

L’UP-R dépose ses dossiers de candidature pour les législatives




Une délégation du parti Union progressiste le renouveau (UP-R) s’est rendue ce mercredi au siège de la Commission électorale nationale autonome (CENA), pour le dépôt des dossiers de candidature du parti, dans le cadre des législatives 2026. La délégation conduite par le secrétaire général, Gérard Gbénonchi, est arrivée au siège de l’institution vers 20h.

La CENA enregistre les dossiers de candidature du parti Union progressiste le renouveau, plus grande formation politique soutenant les actions du chef de l’Etat Patrice Talon. Il sonnait 20h 04 quand la délégation conduite par Gérard Gbénonchi, secrétaire général du parti, a fait son entrée au siège de l’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin. Les dossiers de candidature de l’UP-R est le deuxième lot que la CENA enregistre après celui du parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), qui a fait ses formalités dans la matinée de ce mercredi.
La clôture de cette étape importante du processus électoral s’achève ce 19 novembre à minuit.
Sont encore attendus à la CENA, les dossiers des partis Bloc républicain (BR) et Les Démocrates (LD).

F. A. A.

19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




