L’UNIPAR reçoit un don de matériels didactiques de l’Allemagne

L’ambassade d’Allemagne a fait don de 150 ouvrages, mercredi 26 avril 2023, au Département des études germaniques de la Faculté des Lettres Arts et Sciences humaines (FLASH) de l’Université de Parakou.

Une délégation de l’ambassade d’Allemagne composée du Chef de coopération Andreas BECKERMANN et du chargé d’affaires Moritz JUNGINGER a procédé, mercredi 26 avril 2023, à la remise de matériels didactiques à la Faculté des Lettres Arts et Sciences humaines (FLASH) de l’Université de Parakou.

Il s’agit de 150 ouvrages destinés au Département des études germaniques de la FLASH.

Le don vient à point nommé face aux défis des enseignants et exigences du système Licence-Master-Doctorat (LMD), selon la Doyenne de la FLASH, Dr Clarisse TAMA IMOROU. Il s’inscrit dans le cadre d’une promesse faite en 2019 par l’ambassadeur d’Allemagne près le Bénin.

La Vice-rectrice en charge de la Coopération, des Partenariats Interuniversitaires et de l’Insertion Professionnelle, Professeure Yvette ONIBON DOUBOGAN, représentant le Recteur, a remercié les donateurs. Elle exhorté les étudiants à faire un bon usage des ouvrages offerts. A l’en croire, l’ambassade d’Allemagne et ses structures affiliées, oeuvrent au développement du Bénin.

Pour le Chargé d’Affaires Moritz JUNGINGER, la coopération avec l’Université de Parakou ne se limite pas seulement aux matériels didactiques relatifs à l’apprentissage de l’allemand mais s’étend à d’autres domaines avec des possibilités de bourse de master et doctorat.

