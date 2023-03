Le tout nouveau report du match retour des éliminatoires de la CAN 2023 entre le Rwanda et le Bénin continue de faire couler beaucoup d’encres et de salives.

Reporté du 27 au 28, puis du 28 au 29 mars, le match de la 4e journée entre le Rwanda et le Bénin se jouera à Kigali contrairement à ce qu’avait décidé la CAF de le faire jouer à Cotonou.

Si le stade de Kigali est déjà source de vives critiques, la date choisie par la CAF en est une autre. Et l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels du Bénin (UNFB) s’inquiète de cette situation avec les joueurs condamnés à jouer un match hors journées FIFA.

A travers un communiqué signé de son secrétaire général, Emmanuel Imorou, l’UNFPB interpelle la FBF, la CAF et la FIFA.

« Ce report de la CAF décale la rencontre à une date qui ne rentre plus dans la fenêtre internationale de la FIFA et pourrait mettre en difficultés les joueurs évoluant à l’extérieur venus porter mains fortes à l’équipe Nationale (Guépards) du Bénin s’ils rentraient tardivement dans leurs clubs respectifs à des dates hors prévues. Compte tenu de cette situation exceptionnelle, je voudrais par la présente vous suggérer de prendre toutes les dispositions utiles en vue de protéger les intérêts de nos footballeurs professionnels et éviter tout litige avec les clubs employeurs informés du report par la CAF de la rencontre Rwanda/Bénin et des retours tardifs des joueurs dans leurs clubs respectifs que cela risque de provoquer », a plaidé Emmanuel Imorou.

Le match Rwanda vs Bénin prévu mercredi, se jouera à partir de 14 heures.

J.S

27 mars 2023 par ,