L’UNFPA renforce les capacités des journalistes

Le PAPC , une solution pour zéro inondation à Cotonou

Transport aérien international

Hausse de 4,6 % du trafic de passagers en août


2 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Association du transport aérien international (IATA) a publié ses données sur le trafic mondial de passagers en août. En voici les faits saillants. • La demande (…)  
Médias au Bénin

La HAAC autorise Radio « La Voix des Enfants »


2 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a signé, ce jeudi 02 octobre 2025, à Cotonou, une convention avec la Radio « La Voix des Enfants », portée (…)  
Pour « insuffisances de résultats »

Le Secrétaire exécutif de Kétou relevé de ses fonctions


2 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Le conseil de supervision de la mairie de Kétou a démis de ses fonctions le Secrétaire Exécutif (SE) Richard Tossou. Cette décision a été prise, ce jeudi 02 octobre 2025, (…)  
Traite négrière

Un monument sous-marin à Ouidah en mémoire des esclaves


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Un monument commémoratif sous-marin sera bientôt érigé au large de Ouidah, au Bénin. Il rendra hommage aux millions de victimes de la traite négrière transatlantique. (…)  
Coopération Maroc-Union Européenne

L’Accord agricole étendu aux produits du Sahara marocain


2 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
L’accord agricole Maroc-UE amendé sera signé ce vendredi 3 octobre 2025. Cette décision confirme l’application aux Provinces du Sud des tarifs préférentiels accordés par (…)  
Aide à la presse béninoise

115 millions FCFA pour rénover la "Maison des Médias’’


2 octobre 2025 par Marc Mensah
La "Maison des Médias Thomas Megnassan", symbole de la presse béninoise à Cotonou, s’apprête à renaître. Après des années d’abandon, le gouvernement béninois a décidé d’y (…)  
Agence Judiciaire de l’Etat

38 personnes invitées à l’AJE de Porto-Novo


2 octobre 2025 par Marc Mensah
38 personnes ou leurs ayants droits sont invitées à l’Antenne Porto-Novo de l’Agence Judiciaire de l’Etat (AJE), pour le retrait d’une pièce les concernant. Les intéressés (…)  
L’UNFPA renforce les capacités des journalistes


2 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Pour une meilleure sensibilisation des populations sur la santé (…)
L’IATA appelle à accélérer l’approvisionnement en crédits carbone CORSIA


2 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Association du transport aérien international (IATA), conjointement (…)
Les Démocrates donnent leur avis sur le candidat des FCBE


2 octobre 2025 par Marina Houénou
Un député du parti d’opposition Les Démocrates, s’est prononcé sur la (…)
Parakou en effervescence à la veille de l’investiture de Wadagni-Talata


2 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Judicaël ZOHOUN, Marc Mensah
A quelques heures de l’investiture officielle du duo Romuald Wadagni – (…)
L’étoile montante du football féminin récompensée


2 octobre 2025 par Marc Mensah
La pépite béninoise du football féminin Yènido Romaine Gandonou vient (…)
Les chrétiens évangéliques derrière le duo Wadagni-Talata


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Les leaders évangéliques du Bénin ont officialisé, mercredi 1er octobre (…)
Un commissariat de police inauguré à Bouca


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Dans un contexte régional marqué par des menaces sécuritaires (…)
Le contrôle des véhicules à vitres teintées démarre par la sensibilisation


2 octobre 2025 par Marina Houénou
Le contrôle de la réglementation sur les vitres teintées des véhicules (…)
La SONEB annonce des coupures à Cotonou et Abomey-Calavi


2 octobre 2025 par Marc Mensah
La Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) annonce une interruption (…)
Voici les 11 membres du CA de la Fondation Sèmè City


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Onze personnalités ont été nommées pour siéger au sein du Conseil (…)
Sommet Climate Chance 2025 : le Bénin acteur sur l’environnement


2 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Bénin subit les effets croissants du dérèglement climatique : 1,2° C (…)
Dakar accueille la première édition du Festival des Arts et de la (…)


2 octobre 2025 par La Rédaction
La capitale sénégalaise accueillera, du 30 novembre au 7 décembre 2025, (…)
Le chef du 3e Arrondissement de Parakou décédé


1er octobre 2025 par Marc Mensah
Le chef du 3ᵉ arrondissement de Parakou et président des Buffles FC, (…)
Les ministres conseillers sous le charme de la Cité administrative (…)


1er octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une délégation des ministres conseillers conduite par le coordonnateur, (…)
Un ancien conseiller de la Cour constitutionnelle décédé


1er octobre 2025 par Marc Mensah
Bernard Degboe, ancien conseiller à la Cour constitutionnelle, est (…)
Un voleur de canard retrouvé mort dans un puits


1er octobre 2025 par Marc Mensah
Trois jours après sa disparition, un homme a été retrouvé mort dans un (…)
VIDÉOS

Un monument sous-marin à Ouidah en mémoire des esclaves


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Un monument commémoratif sous-marin sera bientôt érigé au large de (…)
Le PAPC met la ville de Cotonou à l’abri des inondations


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
t. 2025 La gestion durable des eaux pluviales est l’un des défis (…)
Le PAPC , une solution pour zéro inondation à Cotonou


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
07 artistes exposent 33 toiles au FIBEM à Cotonou


1er octobre 2025 par Marina Houénou
Dans le cadre de la 3ème édition du Festival international du bien être (…)
La section Oké -Owo de Moele-Bénin s’engage pour Wadagni


1er octobre 2025 par Marc Mensah
A sept mois de l’élection présidentielle de 2026, la section communale (…)
Paul Hounkpè, candidat des FCBE pour la présidentielle 2026


1er octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), ont déjà leur candidat (…)
UBA renforce sa stratégie de croissance panafricaine, réaffirme son (…)


1er octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
UBA Plc, la banque africaine d’envergure mondiale, a réaffirmé son (…)
Bénin : Election présidentielle et comportements ridicules


1er octobre 2025 par Ignace B. Fanou
Au Bénin, bien loin de cette vieille sagesse qui voulait que les mains (…)
Signature d’un nouvel accord aérien entre le Bénin et le Maroc


1er octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un nouvel accord aérien relie désormais la République du Bénin et le (…)
Les dates de dépôt des dossiers et demandes d’attestations et diplômes (…)


1er octobre 2025 par Marc Mensah
La Direction des examens et concours du ministère de l’enseignement (…)
4 systèmes d’eau potable pour le Zou, l’Ouémé et le Plateau


1er octobre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a autorisé, ce mercredi 1er octobre 2025 en Conseil des (…)
Un nouveau système pour identifier les auteurs potentiels d’infractions (…)


1er octobre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin dispose désormais d’un Système automatisé d’identification par (…)
Lionel Zinsou, président de la Fondation Sèmè City


1er octobre 2025 par Marc Mensah
L’ancien Premier ministre béninois, Lionel Zinsou a été nommé, mercredi (…)
Les grandes décisions du Conseil des ministres


1er octobre 2025 par Marc Mensah
Le Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 1er octobre 2025 sous (…)
Une aire de jeux moderne à Ouèdo


1er octobre 2025 par Marc Mensah
La Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SimAU) annonce la (…)
