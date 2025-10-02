L’UNFPA renforce les capacités des journalistes

Le PAPC , une solution pour zéro inondation à Cotonou

Transport aérien international Hausse de 4,6 % du trafic de passagers en août

2 octobre 2025 par ,

L’Association du transport aérien international (IATA) a publié ses données sur le trafic mondial de passagers en août. En voici les faits saillants. • La demande (…)

Médias au Bénin La HAAC autorise Radio « La Voix des Enfants »

2 octobre 2025 par ,

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a signé, ce jeudi 02 octobre 2025, à Cotonou, une convention avec la Radio « La Voix des Enfants », portée (…)

Pour « insuffisances de résultats » Le Secrétaire exécutif de Kétou relevé de ses fonctions

2 octobre 2025 par ,

Le conseil de supervision de la mairie de Kétou a démis de ses fonctions le Secrétaire Exécutif (SE) Richard Tossou. Cette décision a été prise, ce jeudi 02 octobre 2025, (…)

Traite négrière Un monument sous-marin à Ouidah en mémoire des esclaves

2 octobre 2025 par

Un monument commémoratif sous-marin sera bientôt érigé au large de Ouidah, au Bénin. Il rendra hommage aux millions de victimes de la traite négrière transatlantique. (…)

Coopération Maroc-Union Européenne L’Accord agricole étendu aux produits du Sahara marocain

2 octobre 2025 par

L’accord agricole Maroc-UE amendé sera signé ce vendredi 3 octobre 2025. Cette décision confirme l’application aux Provinces du Sud des tarifs préférentiels accordés par (…)

Aide à la presse béninoise 115 millions FCFA pour rénover la "Maison des Médias’’

2 octobre 2025 par

La "Maison des Médias Thomas Megnassan", symbole de la presse béninoise à Cotonou, s’apprête à renaître. Après des années d’abandon, le gouvernement béninois a décidé d’y (…)

