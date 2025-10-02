L’UNFPA renforce les capacités des journalistes

2 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
L’Association du transport aérien international (IATA) a publié ses données sur le trafic mondial de passagers en août. En voici les faits saillants.
• La demande (…) Lire la suite
2 octobre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a signé, ce jeudi 02 octobre 2025, à Cotonou, une convention avec la Radio « La Voix des Enfants », portée (…) Lire la suite
2 octobre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marina Houénou
Le conseil de supervision de la mairie de Kétou a démis de ses fonctions le Secrétaire Exécutif (SE) Richard Tossou. Cette décision a été prise, ce jeudi 02 octobre 2025, (…) Lire la suite
2 octobre 2025 par Marc Mensah
Un monument commémoratif sous-marin sera bientôt érigé au large de Ouidah, au Bénin. Il rendra hommage aux millions de victimes de la traite négrière transatlantique. (…) Lire la suite
2 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
L’accord agricole Maroc-UE amendé sera signé ce vendredi 3 octobre 2025. Cette décision confirme l’application aux Provinces du Sud des tarifs préférentiels accordés par (…) Lire la suite
2 octobre 2025 par Marc Mensah
La "Maison des Médias Thomas Megnassan", symbole de la presse béninoise à Cotonou, s’apprête à renaître. Après des années d’abandon, le gouvernement béninois a décidé d’y (…) Lire la suite
2 octobre 2025 par Marc Mensah
38 personnes ou leurs ayants droits sont invitées à l’Antenne Porto-Novo de l’Agence Judiciaire de l’Etat (AJE), pour le retrait d’une pièce les concernant. Les intéressés (…) Lire la suite