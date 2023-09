L’UIB compatit à la douleur du peuple marocain

L’Union Islamique du Bénin (UIB) a exprimé ses « condoléances » et sa « compassion » au peuple marocain à la suite du séisme meurtrier survenu dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023 au Maroc.

Dans une correspondance adressée à l’Ambassadeur du Royaume du Maroc près le Bénin, le président de l’Union Islamique du Bénin (UIB) a présenté les « sincères condoléances » de la communauté islamique du Bénin au peuple marocain et sa « compassion » suite aux récentes secousses sismiques.

« Nous partageons pleinement votre peine et sommes profondément touchés par les souffrances que cette catastrophe a pu infliger », a indiqué l’imam Idrissou Lemanou Boukary, président de l’Union Islamique du Bénin dans la correspondance en date du 9 septembre 2023.

La communauté musulmane du Bénin prie « Allah le Tout-puissant, le Miséricordieux, d’accorder Sa protection, Sa guérison et Son réconfort à toutes les personnes touchées par ce séisme ».

13 septembre 2023