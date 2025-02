L’UEMOA décerne 4 prix aux meilleurs réalisateurs ce vendredi

La Commission de l’UEMOA met en compétition 4 prix spéciaux pour les meilleurs réalisateurs ressortissants des Etats membres de l’Union dans les catégories fiction et documentaire. La remise des prix spéciaux aura lieu, vendredi 28 février 2025, à l’hôtel LANCASTER (Ex-LAICO) de Ouagadougou en présence de Abdoulaye DIOP, Président de la Commission de l’UEMOA.

La Commission de l’UEMOA va décerner 4 prix spéciaux de 20 000 000 FCFA aux meilleures œuvres de l’espace communautaire dans les catégories long et court métrages fiction et long et court métrages documentaire. C’est dans le cadre de la 29 e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco). Selon le communiqué de presse, les prix spéciaux UEMOA « visent à récompenser les meilleures réalisations de l’espace UEMOA et à encourager les créateurs à produire des images cinématographiques, télévisuelles et vidéographiques africaines ».

Ces prix sont ouverts aux œuvres cinématographiques réalisées par des ressortissants des 8 Etats membres de l’Union (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo) et faisant partie de la sélection officielle du Fespaco.

A.A.A

