L’UEFA Champions League reconduite sur Canal+ en Afrique subsaharienne

Les compétitions de l’UEFA Champions League et de la Supercoupe de l’UEFA seront diffusées exclusivement en langue française sur CANAL+ pour les abonnés d’Afrique subsaharienne, ce jusqu’en 2024.

Pour la nouvelle saison redémarrée le 14 septembre, un dispositif exceptionnel dédié à l’UEFA Champions League est proposé en Afrique subsaharienne sur les chaînes CANAL+SPORT avec la diffusion des 10 plus belles affiches par journée pendant les phases de poule et d’un traitement éditorial au plus près de cette prestigieuse compétition.

Les chaînes CANAL+SPORT proposent un multiplex sur CANAL+SPORT 2, pour permettre aux téléspectateurs de suivre 6 matchs en simultané et de voir les meilleures actions de chaque match sans manquer aucun but ; 10 matchs en direct par journée sur CANAL+SPORT 3, CANAL+SPORT 4 et CANAL+SPORT 5.

Les chaînes CANAL+SPORT offrent également CANAL CHAMPIONS CLUB, la nouvelle émission présentée par Hervé Mathoux avec Laure Boulleau, entourés des consultants CANAL+ tels qu’Habib Beye et Eric Abidal et CANAL CHAMPIONS DEBRIEF, avec retour sur les temps forts des rencontres de la journée décryptés et analysés par l’équipe du CANAL CHAMPIONS CLUB.

Ce renouvellement s’accompagne aussi du retour de l’UEFA Youth League sur les chaînes CANAL+ SPORT. Pour Jacques du Puy, CEO de CANAL+ International, CANAL+ est la plateforme qui accueille les plus grandes compétitions sportives internationales et africaines. « Nous sommes donc très heureux de pouvoir renouveler ce partenariat historique avec l’UEFA pour 3 nouvelles saisons, assurant à nos 6 millions d’abonnés africains l’accès à la compétition majeure du football européen », a-t-il déclaré.

« L’UEFA est heureuse d’étendre son partenariat avec CANAL+ concernant la diffusion de l’UEFA Champions League en Afrique subsaharienne. Les fans de football dans la région continueront de vivre le meilleur du football européen en langue française au travers d’un traitement éditorial exhaustif et de grande qualité », a affirmé le Directeur Marketing de l’UEFA Guy-Laurent Epstein.

Le groupe CANAL+ est actuellement l’unique diffuseur des 5 grands championnats européens de football en Afrique subsaharienne (LIGUE 1 Uber Eats, Premier League, LaLiga Santander, Serie A TIM et Bundesliga) et des compétitions majeures de la Confédération Africaine de Football, dont la Coupe d’Afrique des Nations Total Cameroun 2021 qui aura lieu en janvier prochain. La NBA, la FORMULE 1™, la MotoGP™, l’ATP ou encore le TOP 14 viennent compléter une offre unique pour tous les fans de sports en Afrique subsaharienne. Le spectacle ne s’arrête jamais sur les chaînes CANAL+ SPORT !

A propos du Groupe CANAL+

Le Groupe CANAL+ est leader dans l’édition de chaînes premium – les chaînes CANAL+ – et de chaînes thématiques ainsi que dans la distribution d’offres de télévision payante. Il est également un acteur de référence dans la télévision gratuite avec trois chaînes nationales, C8, CSTAR et CNEWS, et sa régie publicitaire. À l’international, le Groupe CANAL+ connait une forte croissance avec une présence en Europe, en Afrique et en Asie. Au total, le Groupe CANAL+ compte plus de 20,4 millions d’abonnés dans le monde, dont 8,6 millions en France métropolitaine. Avec STUDIOCANAL, le Groupe CANAL+ est par ailleurs un leader européen dans la production, l’acquisition et la distribution de films de cinéma et de séries TV. Le Groupe CANAL+ est détenu à 100% par Vivendi, groupe international dans la production et la création de contenus.

17 septembre 2021 par