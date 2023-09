L’UDBN assigne une mission à Talon et ses pairs africains

L’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN), est préoccupée par la situation au Niger à la suite du coup d’Etat du 26 juillet dernier. Le parti présidé par Claudine Afiavi Prudencio a fait des propositions pour une sortie de crise et mettre fin à ses graves répercussions sur les populations.

Le parti Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) a réaffirmé son « profond attachement aux voies légales pour accéder au pouvoir dans nos États », dans un communiqué rendu public le 11 septembre 2023.

L’UDBN a analysé la situation au Niger à la suite du coup d’Etat intervenu le 26 juillet 2023 et alerte sur le fait que « les sanctions économiques prises contre le Niger par l’UEMOA ont, en quelques semaines, produit des effets dramatiques sur les populations civiles du Niger et des pays limitrophes dont le Bénin ».

Le parti « attire l’attention de l’opinion internationale sur le fait que les morts enregistrés au sein des populations sur les chemins de contournement des frontières fermées, interpellent toutes les consciences et préoccupent sérieusement l’UDBN au plus haut point ».

L’UDBN « avertit que les cris de détresse des commerçants subissant des pertes énormes, avec la flambée des prix de certains produits de première nécessité qui s’ensuit, sont autant de signaux qui convainquent d’une manière imparable de ce qu’un drame socio-économique viscéral et viral se joue sur le sol sahélien combien délicat du Niger et dans le bastion sécuritaire d’une sous-région qui peine encore à trouver et à retrouver son équilibre ».

« (…) A ces drames socio-économiques, s’ajoute la psychose permanente que vivent les populations de tous les pays de la sous-région du fait du spectre lénifiant de la menace d’une intervention militaire polémique qui continue de planer sur le Niger. Ici il faut surtout craindre pour la vie des pauvres populations aussi bien du Niger que des pays voisins dont le Bénin », selon l’UDBN.

Face à ces répercussions graves de la crise socio-politique au Niger sur les populations du Niger et celles de la sous-région, le parti Union Démocratique pour un Bénin Nouveau invite à privilégier « la voie diplomatique pour trouver la meilleure solution à la crise au Niger ».

L’UDBN « appelle les Dirigeants de la sous-région, réunis au sein de la CEDEAO, à ne pas se précipiter et à tenir grand compte des conséquences dramatiques inévitables d’une intervention militaire au Niger pour décider d’abandonner définitivement cette option ».

Les instances dirigeantes de l’UEMOA ont été également appelées à « lever sans condition et sans délai, les lourdes sanctions économiques et financières prises contre le Niger, qui n’ont de triste mérite que d’asphyxier de pauvres populations qui n’ont aucune responsabilité directe dans les événements intervenus au Niger le 26 juillet 2023 ».

« En tant que parti hautement préoccupé par le bien-être des populations à la base, l’UDBN exhorte enfin le gouvernement béninois et particulièrement le Chef de l’Etat, le Président Patrice TALON, a pesé dans les discussions diplomatiques afin que les cris de détresse des peuples vulnérables soient entendus au niveau des instances sous-régionales, notamment l’UEMOA et la CEDEAO. L’UDBN, invite tous les dirigeants africains à mettre en place des mécanismes de prévention de ces crises qui décrédibilisent et déstabilisent nos équilibres sous-régionaux encore fragiles en restant à l’écoute permanente des populations et en favorisant un dialogue constructif qui ouvre à la liberté d’expression et à la paix », a indiqué un communiqué signé de Claudine Afiavi Prudencio, présidente de l’UDBN.

M. M.

11 septembre 2023 par ,