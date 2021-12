L’UAR et Canal+ International s’associent pour lutter contre le piratage

A l’occasion d’une rencontre à Paris, l’Union Africaine des Radiodiffuseurs (UAR) et Canal+ International ont acté leur collaboration contre le piratage audiovisuel en Afrique.

Acteurs majeurs de l’audiovisuel en Afrique pour la diffusion de chaînes de télévision, de radios et l’acquisition de droits sportifs, l’UAR et Canal+ International entendent lutter fermement contre toute diffusion non autorisée des contenus pour lesquels ils détiennent les droits.

Selon Grégoire NDJAKA, Directeur Général de l’UAR, une attention particulière sera portée lors de la prochaine CAN TotalEnergies, Cameroun 2021, diffusée en Afrique subsaharienne en langue française sur les chaînes payantes CANAL+ Sport et dont l’UAR commercialise les droits « free-to-air » dans la région. L’UAR sera notamment intransigeante vis-à-vis des diffuseurs non autorisés de la compétition.

La Direction de la Protection des Contenus de Canal+ International estime que le piratage coûte chaque année plus de 120 milliards de Francs CFA au secteur en Afrique subsaharienne francophone. Il y a d’un côté des diffuseurs qui volent des chaînes et programmes en vendant des offres à bas coût car ils ne payent aucune charge (droit d’auteur, droit de diffusion, taxes, redevances etc.) et de l’autre, des diffuseurs en règle qui investissent dans la production audiovisuelle. C’est donc toute une chaîne de valeur qui souffre du piratage, du distributeur, à l’éditeur, au producteur, jusqu’aux artistes et techniciens. Le piratage constitue à la fois une violation de la propriété intellectuelle et une concurrence déloyale.

Forme en expansion de piratage, la contrefaçon sur Internet croît avec le développement de la fibre et la baisse du coût de la donnée. Elle se dissémine sur tous les supports (sites de streaming ou de téléchargement, réseaux sociaux, applications IPTV etc…). Les services illicites sur Internet représentent une menace réelle pour les familles car ils n’ont pas de mesures de protection comme le contrôle parental et exposent donc les plus jeunes à des images inadaptées.

L’UAR et Canal+ International œuvreront ensemble pour une concurrence audiovisuelle saine et loyale en Afrique.

A propos de l’UAR

L’Union Africaine de Radiodiffusion se consacre à la conception et la commercialisation des projets, la mise en place de partenariats, les négociations, la formation des professionnels de l’industrie audiovisuelle et la couverture des événements sportifs et culturels africains.

A propos de Canal+ International

CANAL+ INTERNATIONAL, filiale du Groupe CANAL+, est l’opérateur des Offres CANAL+, bouquets de chaînes de télévision payante à travers le monde dans plus de 40 pays sur le continent africain, en Europe centrale, dans l’Océan Indien, aux Caraïbes, dans le Pacifique Sud, au Vietnam et au Myanmar.

