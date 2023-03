L’UAC recrute des enseignants vacataires à la FLLAC

La Faculté des Lettres, Langues Arts et Communication (FLLAC) de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) a lancé un appel à candidatures pour recruter des enseignants vacataires. Voici les spécialités, conditions et dossiers de l’appel à candidatures.

Dans le cadre du renforcement de son effectif en enseignants vacataires, la Faculté des Lettres, Langues Arts et Communication (FLLAC) de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) recrute 8 enseignants au département des Lettres Modernes ; 3 en Etudes Germaniques ; 7 au Département des Sciences du Langage et de la Communication (DSLC), 6 en Anglais et 5 au DPHCA.

Les dossiers de candidature devront être déposés au plus tard le mercredi 15 mars 2023 à 12 heures au Secrétariat de la FLLAC sis à l’Université d’Abomey-Calavi.

SPECIALITES, CONDITIONS ET DOSSIERS DE L’APPEL A CANDIDATURES

