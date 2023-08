L’UAC parmi les 200 meilleures universités africaines

L’Université d’Abomey-Calavi (UAC) est à la 195è meilleure université africaine, selon le classement 2023 des 200 meilleurs établissements d’enseignement supérieur reconnus en Afrique publié par UniRank.

Les universités qui figurent au classement UniRank sont celles qui sont agréés, licenciées ou accréditées par l’organisation appropriée liée à l’enseignement supérieur dans chaque pays. Entre autres critères, l’université sélectionnée doit offrir au moins trois ans de licence ou des diplômes de maîtrise ou de doctorat de troisième cycle, des cours principalement dans un format d’enseignement traditionnel et non à distance.

Le classement UniRank est basé sur des « mesures Web valides, impartiales et non influençables fournies par des sources indépendantes de renseignements Web plutôt que sur des données soumises par les universités elles-mêmes ».

Les universités de l’Afrique du Sud, d’Egypte, du Kenya sont dans le Top 10 du classement des 200 meilleurs établissements d’enseignement supérieur reconnus par UniRank.

22 août 2023 par ,