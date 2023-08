L’UA suspend le Niger de ses organes et institutions

Le Conseil paix et sécurité de l’Union Africaine (UA) a suspendu, ce mardi 22 août 2023, le Niger de toutes les activités de l’UA « jusqu’au rétablissement de l’ordre constitutionnel ». L’Union Africaine s’aligne également sur les sanctions prises par la CEDEAO à l’encontre du Niger.

L’étau se resserre autour des militaires putschistes du Niger à la suite du coup de force perpétré le 26 juillet dernier contre le président Mohamed Bazoum. Dans un communiqué en date du 22 août 2023, le Conseil paix et sécurité de l’Union Africaine (UA) a demandé aux Commissions de l’UA et de la CEDEAO de lui soumettre la liste des militaires, leurs soutiens y compris civils en vue de « sanctions ciblées » et « mesures punitives individuelles ».

L’UA a décidé de la suspension du Niger de toutes ses activités « jusqu’au rétablissement de l’ordre constitutionnel ».

Tout en privilégiant l’option diplomatique pour un retour à l’ordre constitutionnel, l’UA prend acte de la décision de la CEDEAO d’intervenir militairement au Niger. L’organisation demande « une évaluation des implications » liées au déploiement éventuel de la force d’attente de la CEDEAO au Niger.

M. M.

22 août 2023 par ,