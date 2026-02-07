samedi, 7 février 2026 -

Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou    

Opinion

L’UA doit se réformer pour devenir une institution dont l’Afrique a besoin




Dans un commentaire publié en ligne, un internaute a posé une question intrigante : « Si l’Union africaine (UA) n’est pas capable de créer une monnaie unique, une armée unifiée ou un passeport commun, alors quel est exactement le but de cette union ? ».

La section des commentaires s’est enflammée, certains internautes affirmant que l’UA ne sert plus les intérêts du peuple africain, mais plutôt ceux de l’Occident et des nations individuelles avides des ressources de l’Afrique. Certains ont même déclaré en plaisantant qu’elle devrait être rebaptisée « Western Union ».

Mais sérieusement, comment un pays comme la France a-t-il réussi à maintenir une influence économique sur 14 États africains grâce à son système du franc CFA, alors que le continent est incapable de créer son propre régime monétaire unique ? Pourquoi le continent semble-t-il accepter sans broncher que les puissances mondiales établissent leurs bases militaires sur son territoire, mais ne semble pas intéressé par la création de sa propre armée unifiée ? Pourquoi l’idée d’une ouverture des frontières effraie-t-elle nos dirigeants, les poussant à se réfugier derrière la souveraineté ?

Ces questions remettent en cause la pertinence de l’UA dans la géopolitique actuelle. Il ne fait aucun doute que l’UA reste pertinente, car elle continue de parler au nom de l’Afrique sur les plateformes mondiales en tant que symbole de l’unité du continent. Mais le malaise qui l’entoure est justifié, car le symbolisme ne suffit plus.

Dans un continent aux prises avec des conflits persistants, une fragmentation économique et des reculs démocratiques, les institutions sont jugées non pas sur leur présence, mais sur leur impact.

D’après le chat et plusieurs autres groupes de discussion sur les réseaux sociaux, la plupart des Africains sont mécontents des résultats obtenus jusqu’à présent par l’Union africaine. Pour beaucoup, l’organisation est déconnectée de la réalité et ils réclament désormais une refonte immédiate.

À leurs yeux, l’UA est un club de cabales dont la principale réalisation a été de protéger leurs acolytes criminels.

Un commentateur a déclaré : « La principale tâche de l’UA est de féliciter les dictateurs qui tuent leurs citoyens pour conserver le pouvoir grâce à des élections truquées. » Un autre a déclaré : « L’UA est une bande de dirigeants atrophiés qui dansent sur les tombes de leurs citoyens, pillant les ressources de leur peuple pour les cacher à l’étranger. »

Ces opinions peuvent sembler sévères, mais elles reflètent bien la façon dont les gens perçoivent l’organisation à travers le continent.

Une vision floue

L’Union africaine, créée en juillet 2002 pour succéder à l’OUA, est née d’une vision ambitieuse visant à unir le continent vers l’autosuffisance en favorisant l’intégration économique, en renforçant la paix et la sécurité, en encourageant la bonne gouvernance et en représentant le continent sur la scène internationale, après la fin du colonialisme.

Au fil du temps, cependant, le fossé entre cette vision et la réalité sur le terrain s’est creusé. L’UA semble impuissante à résoudre les conflits croissants qui secouent le continent, qu’il s’agisse de coups d’État incessants, d’élections chaotiques ou d’agressions extérieures.

Cette faiblesse chronique a lentement érodé la confiance du public dans l’organisation et, de ce fait, l’UA est désormais considérée comme un forum de discours plutôt que de solutions. Comme le dit un commentateur, « l’UA est devenue une tribune de discussion grotesque, incapable d’agir ou de mordre ».

Appel à la création d’un nouvel organisme

Le sentiment général sur le terrain est que l’UA stagne et n’a pas grand-chose à montrer après plus de 60 ans d’existence (depuis l’époque de l’OUA). Elle est également considérée comme impuissante et soumise aux caprices de ses « maîtres ». Certains commentateurs ont même appelé à sa dissolution et à la création d’un nouvel organisme qui servirait les intérêts du continent et de ses populations.

Cela ressemble à un vote de défiance. Pour regagner la faveur du public et rester une force au service du bien-être du continent, l’UA doit entreprendre des réformes cruciales, renforcer la responsabilité et faire preuve de courage politique de toute urgence. Sans cela, elle risque de survivre en apparence tout en perdant de son essence.

La question n’est pas de savoir si l’Afrique a besoin de l’UA, mais si l’UA est disposée et prête à devenir l’institution dont l’Afrique a besoin, une institution suffisamment audacieuse pour initier une démarche courageuse vers un marché commun, une monnaie unique, une armée unifiée et un régime de passeport commun. C’est possible !

Par Mike Omuodo, expert panafricain en relations publiques et communication basé à Nairobi, au Kenya.

7 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




