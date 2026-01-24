L’Ouzbékistan se prépare pour l’EXPO 2030 à Riyad

L’Ouzbékistan a annoncé son projet de construction d’un pavillon national d’une superficie totale de 3 600 mètres carrés pour l’Exposition universelle EXPO 2030, qui se tiendra à Riyad, en Arabie saoudite.

Cette annonce a été faite par le président Shavkat Mirziyoyev lors d’une présentation faisant le bilan des événements culturels internationaux, présentant les priorités à venir pour le développement du secteur touristique et abordant la construction d’infrastructures culturelles et touristiques majeures. Au cours de cette présentation, il a été confirmé que les préparatifs de la participation de l’Ouzbékistan à l’EXPO 2030 ont officiellement débuté.

La réunion a également examiné les résultats de la participation de l’Ouzbékistan à l’Exposition universelle EXPO 2025 au Japon. Le pavillon ouzbek, intitulé « Parc du Savoir », couvrait une superficie de 1 200 mètres carrés et a attiré environ un million de visiteurs pendant toute la durée de l’exposition. Selon les autorités, les expositions du pavillon ont suscité un vif intérêt international et ont figuré parmi les plus visitées de l’événement. À l’Exposition universelle d’Osaka, le pavillon ouzbek a reçu la médaille d’or dans la catégorie « Meilleure présentation du thème », la plus haute distinction de sa catégorie.

En juin 2025, Elmurod Najimov, alors premier vice-président de la Fondation pour le développement de la culture et des arts et actuellement directeur adjoint du Département de l’économie créative et du tourisme au sein de l’administration présidentielle, a déclaré lors du podcast « Lolazor », enregistré au Japon, que tous les éléments du pavillon ouzbek seraient rapatriés en Ouzbékistan. En octobre 2025, la cheffe de l’administration présidentielle, Saida Mirziyoyeva, a annoncé le transfert du pavillon d’Osaka à Nukus, où il serait intégré à un futur parc créatif.

L’Arabie saoudite accueillera l’Exposition universelle de 2030 dans sa capitale, Riyad. L’événement se tiendra du 1er octobre 2030 au 31 mars 2031.

En août 2025, une délégation ouzbèke a visité le pavillon du Royaume d’Arabie saoudite, où le concept de l’Exposition universelle de Riyad 2030 a été présenté. Selon la Fondation pour le développement de la culture et des arts, cette visite a permis à la délégation ouzbèke de prendre connaissance des projets du pays hôte pour l’exposition et d’évoquer les possibilités de coopération en vue de l’Exposition universelle de 2030.

