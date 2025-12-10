L’Ordre des avocats du Bénin condamne le putsch

Le Barreau du Bénin a dit condamner toute « tentative de remise en cause de l’ordre constitutionnel, des acquis démocratiques et des libertés fondamentales qui en sont le fruit » après le putsch déjoué le 7 décembre 2025 au Bénin.

L’Ordre des avocats « s’incline devant la mémoire des personnes décédées » et traduit sa « profonde compassion » aux « blessés » et « familles éprouvées », selon la déclaration publiée le 9 décembre.

Angelo Hounkpatin, le président de l’Ordre, invite les populations à « demeurer fermement attaché à la paix civile, à la responsabilité républicaine et à la préservation scrupuleuse des principes qui fondent notre vivre-ensemble ».

Le Barreau du Bénin invite également « les institutions de la République, chacune dans sa sphère de compétence, à œuvrer pour raffermir l’autorité de l’Etat et la cohésion nationale ».

10 décembre 2025