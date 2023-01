L’Onmb présente ses condoléances à la famille du Pr Vincent Dan

Le père de la pédiatrie béninoise Professeur Vincent Dan est décédé le 1er janvier 2023. A travers un message, le Conseil de l’Ordre national des médecins du Bénin a présenté ses condoléances à la famille du défunt.

A l’âge de 99 ans, le Professeur Vincent Dan s’en est allé. Père de la pédiatrie au Bénin, il est le premier agrégé de pédiatrie au Bénin, deuxième recteur de l’Université Nationale du Bénin, ancien Directeur de la Recherche Scientifique et Technique.

« Considéré comme un génie, un enseignant brillant et hors pair, il a été le chef service de pédiatrie et de génétique médicale du Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou. Il a aussi occupé le poste de Doyen de la Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou et Président du jury d’agrégation de Pédiatrie pendant des années », a fait savoir le Président du Conseil National de l’Ordre Dr Abou Adegbindin.

Le Conseil National de l’Ordre présente ses plus sincères condoléances à sa famille, aux pédiatres et à l’ensemble du corps médical.

A.Ayosso

