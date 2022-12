L’Ong Ayédun et les ambassadeurs écolo-juniors célèbrent autrement Noël 2022

L’organisation non gouvernementale Ayedun et les ambassadeurs écolo-juniors du Bénin ont célébré du 22 au 23 décembre à la plage de Fidjrossè à Cotonou la 2e édition de « Noël autrement ». La fête a été rehaussée par la présence des défenseurs de l’environnement et du ministre du cadre de vie et du développement durable José Tonato qui est reparti avec un cadeau de Noël écologique fabriqué par les artisans du Bénin.

Sensibilisation aux bonnes pratiques d’hygiène et de propreté, animation de stand, démonstration de tri et recyclage de déchets, distribution de cadeaux écologiques fabriqués au Bénin en matériau local biodégradable par des artisans et partage de la magie de Noël. Ce sont les temps forts de la 2e édition de « célébrons Noël autrement ». Organisée par l’Ong Ayedun, cette initiative était l’occasion pour les ambassadeurs écolo-juniors des villes de Sèmè Kpodji, de Cotonou et d’Abomey-Calavi de rendre propre la plage de Fidjrossè. Sous la conduite de la présidente de l’Ong Ayedun, Paule-Berthe Adjaho, ils ont débarrassé la plage des déchets, rendant ainsi ce cadre de vie, très fréquenté, sain pour le bien-être de tous. A travers cette action de salubrité, ces ambassadeurs enseignent à tous les usagers de la plage et les populations en général les bonnes pratiques d’hygiène et de l’assainissement.

Les sachets plastiques et autres déchets n’ont pas leur place par terre, dans le sable… mais plutôt dans les poubelles. Mieux le slogan « Nos villes sont nos maisons » est une exigence environnementale pour garder autant que nos maisons les lieux publics propres. Pour la présidente de l’Ong, « Célébrons Noël autrement cette année, c’est partager à 400 ambassadeurs écolo-juniors des cadeaux qui répondent aux normes environnementales. ‹‹ La fête de Noël ce n’est pas que manger et recevoir des cadeaux en plastique. C’est également une fête test pour voir si les enfants gardent ce que nous leur apprenons sur la propreté, la préservation de l’environnement, l’importance de la verdure, l’importance de l’arbre et je découvre avec grand plaisir qu’ils retiennent et s’inscrivent dans la durabilité des actions visant à protéger l’environnement et à maintenir leur cadre de vie propre », a confié Paule-Berthe Adjaho. Elle a également souligné que l’Ong ayedun a décidé depuis 2018 de se concentrer sur les enfants qui constituent l’avenir afin qu’on ait demain des adultes qui se comportent mieux par rapport à notre cadre de vie, à notre environnement. Convaincue que les enfants sont la base, la source et retiennent mieux, la présidente de l’Ong Ayedun invite les maîtres qui servent de relai dans les écoles à rappeler de temps en temps aux apprenants les messages de sensibilisation relatifs à la protection de l’environnement.

Créée depuis 10 ans, l’Ong Ayedun contribue, grâce à l’accompagnement du ministère du cadre de vie et du développement durable, à l’amélioration du cadre de vie des populations à travers des actions de sensibilisation et des opérations de nettoyage des rues et villes du Bénin.

Le ministre du cadre de vie et du développement durable José Tonato a félicité la présidente Paule-Berthe Adjaho pour tout ce qu’elle fait pour la préservation de l’environnement. Il s’est également adressé aux ambassadeurs écolo-juniors. « Je suis venu vous dire merci car, tous ceux qui s’intéressent à l’environnement m’intéresse. Je suis donc venu vous dire que je compte sur vous. Nous sommes optimistes parce que nous savons que vous allez nous accompagner dans le combat pour maintenir notre cadre de vie propre et pour protéger notre environnent ».

En recevant son cadeau de Noël, le ministre a exhorté les ambassadeurs écolo-juniors à sensibiliser leurs parents et entourages sur les bonne pratiques d’hygiène et de propreté.

Evoquant le partenariat entre le ministère et son Ong, Paule-Berthe Adjaho a exprimé sa gratitude au ministre pour son appui constant et souhaité que le partenariat soit prospère.

