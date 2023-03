L’Offe élabore le tableau de bord social de l’année 2022

La Direction générale de l’Observatoire de la famille de la femme et de l’enfant (Offe), dans le cadre de l’exploitation des données générées par le SIDoFFE-NG, a organisé du 6 au 9 mars 2023 au Ministère des affaires sociales et de la microfinance (Masm) à Cotonou, l’atelier d’élaboration du tableau de bord social sur la protection de l’enfant au titre de l’année 2022.

L’objectif de l’atelier d’élaboration du tableau de bord social sur la protection de l’enfant est de doter le pays d’outils nécessaires pouvant aider à la prise de décisions aux fins d’améliorer les conditions de vie des cibles de l’action sociale.

Cet atelier a réuni les cadres de l’Institut nationale de la statistique et de la démographie ; de la Direction générale de l’évaluation et de l’observatoire du changement social ; de la Direction de la planification, de l’administration et des finances du Masm ; des Directions départementales de la direction générale des affaires sociales ; des Directions départementales des Centre de promotion sociale et les acteurs de certaines organisations de la société civile, partenaires de l’Offe.

M. Nassirou Kassoumou, Directeur général de l’Offe, a, à l’ouverture des travaux, remercié les participants pour leur disponibilité. Rappelant le contexte et les objectifs de l’atelier, il a expliqué que ce troisième tableau de bord social (Tbs) en cours d’élaboration permet de présenter pour les douze (12) mois de 2022, le visage et la situation des enfants du Bénin au regard d’indicateurs cruciaux adressant des thématiques telles que les enfants en situation difficile, la traite et le travail des enfants, les violences faites aux enfants ainsi que les réponses en termes de protection apportées par le Masm et ses partenaires.

« C’est donc l’occasion pour les experts d’extraire les statistiques sur ces principaux indicateurs, de les interpréter mais également de comparer les indicateurs clés obtenus en 2022 à ceux de 2021 afin de déterminer si les résultats positifs observés en 2020 et 2021 se sont consolidés en 2022. », a précisé le Dg/Offe. Il n’a pas manqué d’inviter les participants au travail afin qu’ils contribuent à travers les analyses à l’orientation efficace des actions de 2023.

Evoquant le nombre d’enfants pris en charge, toutes catégories confondues, en 2021 par les Cps avec l’appui des services déconcentrés des autres ministères et les organisations de la société civile, soit un total de 45.716 enfants dont 19.890 garçons selon le Tbs 2021 contre 29.273 en 2020, le représentant de la ministre des affaires sociales, Hervé Tété Nani fait observer une augmentation de 35% des enfants pris en charge entre 2020 et 2021. Il invite l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfant à plus d’engagement. « Cette augmentation sensible du nombre d’enfant pris en charge par nos services est la preuve que les efforts et actions conjugués des acteurs du Masm et de leurs partenaires commence par porter leur fruit et il est important d’aller encore plus loin pour l’atteinte de nos objectifs », a souligné le Directeur de cabinet du ministre.

« J’attends donc de chacun de vous, un maximum de concentration, de disponibilité et d’esprit critique au regard de l’activité qui, depuis le lancement du SIDoFFE-NG en 2019 par Mme le ministre, est devenue une activité courante que l’observatoire organise », a conclu Hervé Tété Nani.

La cheffe protection de l’enfant à l’Unicef, Guirlène Frédéric a, dans son message, invité l’Offe à tenir compte, les prochaines fois, dans la collecte et le renseignement des données de la base, des enfants qui sont frappés par la menace sécuritaire du fait des catastrophes. Elle a également reconnu la qualité du travail abattu avant de réaffirmer la disponibilité de l’Unicef à poursuivre la collaboration pour le mieux-être des enfants.

« Je voudrais renouveler la satisfaction de l’Unicef dans cette collaboration spécifique avec le Masm sur la gestion des systèmes d’information de protection de l’enfant et plus particulièrement la collaboration que nous avons avec l’Offe et je renouvelle au nom du représentant de l’UNICEF notre disponibilité à accompagner le processus jusqu’à ce que nous ayons un système d’information de protection de l’enfant qui soit un système le plus élevé en alignement avec les standards internationaux », a déclaré Guirlène Frédéric avant de souhaiter que l’atelier soit fructueux.

Les travaux de l’atelier prennent fin jeudi 9 mars 2023.

